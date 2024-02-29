Газета.Ru в Telegram
Пресс-релиз

АСИ и МАЕР будут вместе продвигать социальные и технологические проекты

АСИ и медиахолдинг МАЕР заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали глава агентства Светлана Чупшева и генеральный директор холдинга Константин Майор. Стороны намерены совместно запускать и продвигать проекты во многих сферах, вместе участвовать в различных мероприятиях, оказывать друг другу информационную поддержку. АСИ и медиахолдинг МАЕР будут внедрять инновационные информационно-цифровые технологии по различным направлениям совместной работы, а также продвигать и распространять опыт их использования.

«Благодаря партнерству с МАЕР мы намерены предложить нашим проектам дополнительную поддержку, а также запустить вместе с представителями медиахолдинга новые инициативы в сфере цифровых технологий. Опыт совместной работы в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурса брендов «Знай наших» показал эффективность нашего сотрудничества, и мы намерены его только расширять», — заявила Светлана Чупшева
.
«Для медиахолдинга МАЕР большая честь подписать соглашение о сотрудничестве с АСИ. Благодарю Светлану Чупшеву за такую возможность. Этот документ открывает новые горизонты для представления и популяризации лучших российских практик, новых отечественных брендов. В качестве коммуникационного партнера медиахолдинг МАЕР с нашими широкими возможностями нового медиа будет информировать жителей Москвы и ключевых регионов России о многочисленных проектах, которые реализуются под эгидой агентства: социальных, образовательных, технологических, молодежных. Устойчивое развитие нашей страны – задача общая. Будем решать ее вместе», — отметил Константин Майор.

МАЕР ранее выступил коммуникационным партнером форума «Сильные идеи для нового времени-2024», организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ. Медиахолдинг МАЕР – трендсеттер рынка цифровой наружной рекламы. Федеральный оператор обладает собственной сетью DSS и медиафасадов в Москве, Московской области и ключевых регионах России. Охват аудитории в московском регионе – 88%. Суммарное количество контактов с аудиторией по всей сети более 5 млрд в месяц.

Картина дня
Путин обратился с рекордным посланием к Федеральному собранию. Что он сказал
Путин назвал участников СВО и граждан-тружеников подлинной элитой России
Военная операция на Украине, день 736-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 736-й день
В Пентагоне заявили, что поражение Украины приведет к войне НАТО и РФ
В Xiaomi работают над устранением сбоя, превращающего смартфон в «кирпич»
В Москву вернется фестиваль «Стереолето»
Гагарина выступила в метро после отказа исполнять гимн России
В Грузии думают над запретом пропаганды ЛГБТ*
Новости и материалы
В «Спартаке» объяснили, из-за чего пострадал газон стадиона
В Литве хотят призывать в армию сразу после школы
Известный тренер объяснил высказывания руководителей «Зенита» о победе над «Спартаком»
Зарема назвала главную причину неготовности поля «Спартака»
Трамп обжаловал запрет на голосование в Иллинойсе
Захарова обвинила Британию в прямом руководстве терактами Киева в Черном море
Назван клуб, из-за которого «Зенит» совершил четыре приобретения зимой
В МИД России отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ
Ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана
МИД Венгрии обвинил главу ЕК в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе
В Техасе шериф обвинил Байдена в политике открытой границы
Пентагон счел ядерный арсенал РФ крупнейшим во всем мире
Главу Пентагона встревожило продвижение военных России на Украине
РПЛ запретила «Спартаку» проводить матч на «Лукойл Арене»
Гарри Бардин о ремейке «Летучего корабля»: «В гробу видал»
В Югре девочку выгнали раздетой из школы, до этого у нее украли куртку
Невролог назвала малоизвестные причины плохого почерка у детей
В Астраханской области женщина оставила во дворе дома новорожденного ребенка
Все новости
Силовики не извинились перед российским ученым, которого арестовали по ошибке
Главред «Новой газеты» признан виновным в дискредитации ВС РФ
«Есть все основания для экстрадиции»: Промесу не дали вернуться в Россию
Нападающий «Спартака» Промес задержан в Дубае перед посадкой в самолет в Россию
«Этническое национальное объединение» стало запрещенной организацией
«ЕС поставил все на Киев»: как украинский вопрос рассорил Европу
Политолог Лукьянов: ЕС оказался в безвыходной ситуации из-за поддержки Украины
«Мы должны помнить, сколько ему лет»: в Британии разработали план на случай смерти Карла III
DE: в Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III
«Дружил с Кастро, дарил Тэтчер цветы»: умер Николай Рыжков
Машина не приехала, а деньги списались: как таксисты кидают пассажиров
Таксисты списывают деньги с клиентов за несостоявшиеся поездки
Почти Аид и немного Самсон: кем на самом деле был Кощей из русских сказок?
День Кощея-Чернобога отмечается 29 февраля
«Они готовы за сотни километров ездить»
Как миллионы россиян полюбили спорт и начали следить за своим здоровьем
«Представил врачей жертвами». За что педиатра Бутрия арестовали после интервью Гордеевой*
Педиатр Сергей Бутрий получил десять суток ареста после интервью Гордеевой*
Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продолжалось чуть более двух часов
Онлайн-трансляция послания Путина Федеральному собранию
«Режим», «Джентльмены», «Задача трех тел» и еще 14 сериалов марта
Созданный певцом Сергеем Жуковым сериал «Камера Мотор» выйдет 4 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами