АСИ и МАЕР будут вместе продвигать социальные и технологические проекты

АСИ и медиахолдинг МАЕР заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали глава агентства Светлана Чупшева и генеральный директор холдинга Константин Майор. Стороны намерены совместно запускать и продвигать проекты во многих сферах, вместе участвовать в различных мероприятиях, оказывать друг другу информационную поддержку. АСИ и медиахолдинг МАЕР будут внедрять инновационные информационно-цифровые технологии по различным направлениям совместной работы, а также продвигать и распространять опыт их использования.

«Благодаря партнерству с МАЕР мы намерены предложить нашим проектам дополнительную поддержку, а также запустить вместе с представителями медиахолдинга новые инициативы в сфере цифровых технологий. Опыт совместной работы в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурса брендов «Знай наших» показал эффективность нашего сотрудничества, и мы намерены его только расширять», — заявила Светлана Чупшева

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«Для медиахолдинга МАЕР большая честь подписать соглашение о сотрудничестве с АСИ. Благодарю Светлану Чупшеву за такую возможность. Этот документ открывает новые горизонты для представления и популяризации лучших российских практик, новых отечественных брендов. В качестве коммуникационного партнера медиахолдинг МАЕР с нашими широкими возможностями нового медиа будет информировать жителей Москвы и ключевых регионов России о многочисленных проектах, которые реализуются под эгидой агентства: социальных, образовательных, технологических, молодежных. Устойчивое развитие нашей страны – задача общая. Будем решать ее вместе», — отметил Константин Майор.

МАЕР ранее выступил коммуникационным партнером форума «Сильные идеи для нового времени-2024», организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ. Медиахолдинг МАЕР – трендсеттер рынка цифровой наружной рекламы. Федеральный оператор обладает собственной сетью DSS и медиафасадов в Москве, Московской области и ключевых регионах России. Охват аудитории в московском регионе – 88%. Суммарное количество контактов с аудиторией по всей сети более 5 млрд в месяц.