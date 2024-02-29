При поддержке «Роснефти» в Тюмени состоялся Межрегиональный турнир по дзюдо среди юниоров

При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Тюмени состоялся XIV Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Ф.Ф. Гориновой*. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из Республик Башкортостан и Саха (Якутия), регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также Казахстана.

«РН-Уватнефтегаз» уже четвертый год подряд поддерживает проведение этого значимого для дзюдоистов турнира. В этом году были учреждены специальные призы – «За волю к победе» и «За лучшую технику», которые по итогам соревнований завоевали юные спортсмены из Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей.

Турнир прошел на татами Центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо», который входит в тройку лучших специализированных сооружений по дзюдо в мире. Здесь проводятся соревнования всероссийского и международного уровней.

По итогам состязаний первое командное место среди девушек завоевали спортсменки из Тюменской области, второе – из Челябинской, бронзовыми призерами стали дзюдоистки из Якутии. Среди юношей в общекомандном зачете не было равных спортсменам из Свердловской области, второе и третье места заняли дзюдоисты из Челябинской области и ХМАО-Югры.

Поддержка массового спорта в регионах деятельности – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. «Роснефть» также оказывает поддержку любительскому спорту, проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности.

«РН-Уватнефтегаз» принимает участие в развитии детского и юношеского спорта в Тюменской области. Ежегодно предприятие оказывает содействие спортивным учреждениям в обновлении материальной базы и поддерживает проведение соревнований юных спортсменов. Так, для «Центра дзюдо» были приобретены тренажеры для силовой подготовки, а также экипировка. При поддержке нефтедобывающего предприятия юные дзюдоисты ежегодно получают возможность выезжать на тренировочные сборы в Краснодарский край и на Алтай.