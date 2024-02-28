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Пресс-релиз

«Роснефть» вводит бесконтактные технологии оплаты топлива на своих АЗС в еще двух российских регионах

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» продолжает развитие сотрудничества с сервисом Яндекс Заправки и расширяет географию возможности бесконтактной оплаты топлива в российских регионах. В феврале клиенты всех АЗС «Роснефть» в Орловской области получили возможность заправляться из машины, используя мобильное приложение. В ближайшее время заправляться бесконтактно на АЗС компании смогут также автолюбители в Карачаево-Черкессии.

Яндекс Заправки интегрированы в Яндекс Карты и Навигатор, а также доступны в отдельном приложении. Сервис информирует пользователя о видах и стоимости топлива на каждой АЗС. Автомобилисты могут выбрать номер колонки, марку топлива, объем и оплатить заправку дистанционно через мобильный телефон. Сервис доступен и для корпоративных клиентов, в том числе водителей, сотрудничающих с Яндекс Такси.

Сегодня «Роснефть» является крупнейшей в России розничной сетью, которая подключена к сервису Яндекс Заправки — дистанционная оплата доступна на более чем 2 200 АЗС.

На АЗС «Роснефти» в Орловской области для всех автолюбителей с 26 февраля по 26 марта 2024 года будет доступно выгодное предложение. Участники программы лояльности «Семейная команда» смогут также добавить данные карты в сервисе Яндекс Заправки для базового начисления баллов. Подобная акция будет предложена также клиентам сети в Карачаево-Черкесской Республике в первый месяц работы сервиса.

Один из основных приоритетов розничного бизнеса компании — развитие удобного клиентского сервиса для увеличения скорости и повышения качества обслуживания. АЗС «Роснефть» предоставляют автолюбителям возможность использовать различные способы для оплаты топлива и сопутствующих товаров: банковской картой, наличными, по QR-коду через Систему быстрых платежей, с помощью сервиса Яндекс Заправки, а также накопленными баллами при предъявлении карты «Семейная команда».£££

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