«Роснефть» в Нягани организовала для школьников уникальную экскурсию, посвященную белому медведю

Компания «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») в Международный день белого медведя провела для школьников «Движения первых» уникальную образовательную экскурсию, благодаря которой юные активисты познакомились с удивительными фактами о жизни обитателей Арктики.

Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день белого медведя. Сохранение популяции этого полярного обитателя - один из главных приоритетов экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках.

Образовательный проект «РН-Няганьнефтегаз» о белом медведе рассчитан на разновозрастную аудиторию и признан одним из победителей конкурса «Музейный олимп Югры».

Экологический урок дал возможность школьникам совершить виртуальное путешествие в Арктику и стать настоящими исследователями. С помощью вспомогательных предметов они узнали о реальном размере взрослой особи белого медведя, вес и размер которых может достигать 800 кг и 3 м, соответственно.

При этом новорожденный детёныш весит как обычная пачка гречневой крупы. Ширина лапы полярного медведя может достигать 20-30 см., причем левая лапа более развитая, чем правая. Поэтому негласно хищника называют левшой. В ходе экскурсии школьники познакомились с повадками хищника, его предпочтениями в еде и особенностями образа жизни.

Интерактивная лекция продолжила цикл научно-просветительских встреч учеников «Движения первых» с нефтяниками. Ребята – постоянные гости корпоративного музея предприятия, а также активные участники спортивных и досуговых мероприятий «РН-Няганьнефтегаза».