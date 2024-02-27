Газета.Ru в Telegram
Пресс-релиз

«Роснефть» в Нягани организовала для школьников уникальную экскурсию, посвященную белому медведю

close
100%
Global Look Press

Компания «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») в Международный день белого медведя провела для школьников «Движения первых» уникальную образовательную экскурсию, благодаря которой юные активисты познакомились с удивительными фактами о жизни обитателей Арктики.

Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день белого медведя. Сохранение популяции этого полярного обитателя - один из главных приоритетов экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках.

Образовательный проект «РН-Няганьнефтегаз» о белом медведе рассчитан на разновозрастную аудиторию и признан одним из победителей конкурса «Музейный олимп Югры».

Экологический урок дал возможность школьникам совершить виртуальное путешествие в Арктику и стать настоящими исследователями. С помощью вспомогательных предметов они узнали о реальном размере взрослой особи белого медведя, вес и размер которых может достигать 800 кг и 3 м, соответственно.

При этом новорожденный детёныш весит как обычная пачка гречневой крупы. Ширина лапы полярного медведя может достигать 20-30 см., причем левая лапа более развитая, чем правая. Поэтому негласно хищника называют левшой. В ходе экскурсии школьники познакомились с повадками хищника, его предпочтениями в еде и особенностями образа жизни.

Интерактивная лекция продолжила цикл научно-просветительских встреч учеников «Движения первых» с нефтяниками. Ребята – постоянные гости корпоративного музея предприятия, а также активные участники спортивных и досуговых мероприятий «РН-Няганьнефтегаза».

Картина дня
«Говорить о справедливости нельзя»: сжегшего Коран Журавеля приговорили к 3,5 года колонии
В СПЧ возмутились из-за приговора Журавелю на фоне безнаказанности сына Кадырова
Военная операция на Украине, день 734-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 734-й день
В Госдуме заявили, что Instagram* перестанет открываться без VPN «в ближайшие часы»
В Москве экстрасенс-аферистка обманула женщину на 67 миллионов рублей
Военный заявил о бесполезности танкового взвода для усиления обороны ВСУ
После нападения бродячих собак на первоклассницу и беременную в Омске СК начал проверку
Впервые китайская машина вышла в финал конкурса «Автомобиль года»
Новости и материалы
Депутат Европарламента прокомментировал слова Макрона об отправке военных ЕС на Украину
Продюсер умер после операции в клинике звездного хирурга Хайдарова
Экс-тренер «Спартака» объяснил переход Глушакова в «Урарту»
В РКН прокомментировали ограничение работы Steam в России
В Китае начались продажи «танцующего» спорткара BYD YangWang U9
Байден боится, что США могут вернуться в прошлое
Эксперт объяснила, как принимать квартиры по новым правилам в 2024 году
В реестр террористов и экстремистов внесен экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков
«Это может решить только один человек»: Тягачев о допуске россиян на ОИ
В Совфеде ответили на угрозу «нейтрализовать» Калининград
В Армении считают потенциальный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата
В России приняли законопроект о лимите на переводы без открытия счета
В России введут ограничения на переводы наличными
Детский эксперимент с игрушкой спалил дотла квартиру в Петербурге
«Айдар»* внесен в реестр террористов и экстремистов
Звезда «Модного приговора» опубликовала свое детское фото с надутыми губами
У 88-летнего Алена Делона изъяли 72 единицы огнестрельного оружия
Психиатр опроверг миф о существовании «весеннего обострения»
Все новости
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
В Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград после вступления Швеции в НАТО
В МИД Италии выступили против отправки своих войск на Украину
В Москве начали проверку из-за камеры, следящей за Минобороны
«Знаете ли вы своего врага?»: армия США опубликовала доклад о военной тактике России
Армия США обнародовала большой доклад с разбором стратегических целей России
Многоликое Ставрополье: десять причин посетить уникальный край
Ставрополье готово всесезонно встречать путешественников и исследователей
«Целых домов не так много». Что осталось от Авдеевки
«Катастрофические последствия»: чем грозит отправка войск ЕС на Украину
Премьер Франции Атталь тоже допустил отправку западных военных на Украину
«Они готовы за сотни километров ездить»
Как миллионы россиян полюбили спорт и начали следить за своим здоровьем
VPN, ОСАГО, вино и ипотека: что изменится в жизни россиян с 1 марта?
С 1 марта в России ужесточат требования к выдаче ипотеки и утилизации отходов
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по физике за 9-й класс
Ответьте на школьные вопросы по физике и получите оценку
К виселице — в подгузниках. Как казнили главного террориста Японии, отравившего метро зарином
Лидера террористической секты «Аум синрикё» Сёко Асахару приговорили к смерти 20 лет назад
Болела ли Крупская сифилисом? Что скрывают засекреченные документы о смерти жены вождя
Врач-исследователь Валерий Новоселов: мы не знаем, был ли у Крупской сифилис
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами