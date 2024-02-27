СберСеллер вступил в Ассоциацию развития интерактивной рекламы

СберСеллер, собственный сейлз-хаус для реализации рекламных форматов компаний и партнеров группы Сбер, стал участником Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

В состав двух комитетов — Online branding и Digital video ad — вошли три топ-менеджера сейлз-хауса: Евгения Лысенко, директор по стратегии, Дмитрий Фетисов, директор департамента разработки и поддержки рекламных технологий, и Юлия Павлова, директор по исследованиям и данным.

Совместно с другими экспертами индустрии они займутся изучением трансформации имиджевых рекламных размещений в России, исследованиями в сфере медиа, а также примут участие в ряде дискуссий о развитии рынка видеорекламы и определении единых стандартов подсчета ее эффективности.

Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию партнерских отношений СберСеллера: «Для нас в СберСеллере отслеживание качества трафика всегда находится в фокусе внимания. Это один из ключевых факторов, влияющих на рентабельность и эффективность рекламных коммуникаций. В рамках АРИР команда планирует наращивать активность комитетов, участвовать в формировании стандартов валидации трафика медиакампаний и повышать эффективность размещений».

АРИР — это ассоциация, объединяющая ведущих участников рынка интерактивной рекламы в России с целью его развития и внедрения международных стандартов.

Ассоциация основана в 2010 году и сегодня объединяет лидирующие интернет-площадки, технологические платформы, рекламные агентства, измерителей и крупнейших рекламодателей.