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Султанат Оман выступит страной-гостем ПМЭФ-2024

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Алексей Даничев/РИА Новости

Посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Аль Тувайх подтвердил в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым статус страны-гостя ПМЭФ.

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира. Лучшим примером этого является участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, Саммите Россия – Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии. За последние несколько лет странами-гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ, а в 2024 году этот почетный статус присвоен Султанату Оман. Уверен, что участие Омана в ПМЭФ задаст сильный импульс торгово-экономическим отношениям между нашими странами, а также позволит участникам форума и жителям города лучше познакомиться с многовековой историей, традициями и культурой Омана», – отметил Антон Кобяков.

Статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума подразумевает целый комплекс мероприятий как деловой, так и культурной программы. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с основными этапами подготовки и стратегии для наиболее эффективного позиционирования Омана в рамках ПМЭФ-2024.

Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.

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