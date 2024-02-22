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ВАРМСУ запускает тематические встречи «Сильнее стали» в рамках марафона «Служение»

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Премия «Служение»

В период с 26 февраля по 6 марта 2024 года в регионах России в рамках марафона «Служение» пройдут тематические встречи «Сильнее стали», инициированные Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

27 февраля в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» ВАРМСУ организует встречу с главами муниципальных образований, с муниципальными служащими и членами их семей, которые лично принимали или принимают участие в спецоперации, оказывают помощь участникам СВО и членам их семей, вовлечены в волонтерскую и добровольческую деятельность. Во встрече примут участие более 100 представителей муниципального сообщества.

Всего с начала специальной военной операции более 3500 муниципальных служащих отправились на защиту Отечества. Став добровольцами, они показали пример преданности Родине и ее интересам. Не отстают и в тылу: волонтеры собирают тонны гуманитарных грузов, плетут сети, льют окопные свечи, помогают семьям бойцов.

Участники СВО являются примером истинного служения и могут в мирной жизни продолжать следовать этому принципу, в том числе на муниципальной службе. Как отметил во время встречи с главами муниципальных образований на форуме «Малая Родина – сила России» Президент Российской Федерации Владимир Путин, герои СВО — это потенциальные кадры для муниципалитетов.

«Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому», — отметил в ходе встречи 16 января Владимир Путин.

Также Владимир Путин не раз говорил о такой задаче, как помощь участникам СВО в самореализации после возвращения из зоны боевых действий. Участники специальной военной операции (СВО) должны стать «основой государства российского», на это будет настроен весь государственный механизм, подчеркнул президент РФ на встрече со студентами — участниками СВО в Санкт-Петербурге 26 января 2024 года.

Мероприятие пройдет 27 февраля. Начало в 11:00. Адрес — Московская область, Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 43-й километр, 55.

Ньюсмейкеры — сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева, глава Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Рамис Сафиуллов, супруга главы администрации Пунгинского сельского поселения Верхошижемского района Кировской области Всеволода Суркова — участника СВО — Галия Шаяхметова.

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