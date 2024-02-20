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На официальном сайте председательства Российской Федерации в БРИКС в 2024 году опубликован календарь мероприятий

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С 1 января 2024 года председательство в объединении БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику и географию проведения.

Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Девиз российского председательства в объединении – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Официальный сайт председательства включает календарь мероприятий и раздел «Новости».

Информация на сайте представлена на двух языках – русском и английском.

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