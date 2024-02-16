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Пресс-релиз

20 февраля на выствке «Россия» пройдет День энергетики

Форум национальных достижений, посвященный энергетике, пройдет 20 февраля на международной выставке-форуме «Россия». Запланирована обширная программа и огромное количество самых разных мероприятий, которые дадут возможность каждому гостю тематического дня почувствовать себя профессионалом энергетической отрасли и
стать частью работы топливно-энергетического комплекса.

Что же ждет гостей? Шлем виртуальной реальности — и вы уже сварщик. Такой необычный мастер-класс проведут для вас победители мирового первенства в Китае. Квест «Один день с газовым участковым», игра на внимательность «Правила газовой безопасности», мастер-класс по изготовлению макета автомобиля службы 112, а также возможность проверить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации — все это гости смогут попробовать на стендах Москвы и Московской области.

Для школьников и студентов будет организован энергетический квиз на знание физики, электроники, основ электротехники и электробезопасности. Для самых маленьких гостей пройдет спектакль, в котором герои мультсериала «Фиксики» — «Осторожно, электричество!» и обучающего мультсериала «Лампочкины» расскажут о правилах электробезопасности. Также дети и их родители смогут провести вместе время и смастерить бумажные вертушки или сделать свечи своими руками на мероприятиях, посвященных альтернативной энергетике.

И разве может быть энергетика без спорта? Турнир по настольному теннису, мастер-классы по баскетболу и многое другое – все для любителей активного образа жизни. Для ценителей футбола отдельная программа — мастер-классы и розыгрыши призов от звезд «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

А еще в Павильоне № 25 «Нефть» пройдет автограф- сессия с легендами «Спартака»: четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, лучшим футболистом России 1997 года, обладателем Кубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов Дмитрием Аленичевым, шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, лучшим футболистом России 1998 и 2000 годов Егором Титовым и шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка России, лучшим вратарем России 1998 года и чемпионом мира по пляжному футболу Александром Филимоновым.

Программа будет насыщена мероприятиями и для тех, кто уже работает в энергетической отрасли, и для будущих специалистов ТЭК. Российское общество «Знание» проведет полезные интерактивные лекции, а эксперты ТЭК познакомят молодых специалистов с актуальными направлениями и тенденциями на рынке труда на ярмарке вакансий.

Ключевым событием деловой программы станет пленарная сессия «Лидерство и устойчивость российской энергетики», которая пройдет в павильоне № 75. В рамках дискуссии эксперты расскажут об эффективных решениях и значимых достижениях последних лет в энергетике. В мероприятии примет участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

На экспертных панелях участники обсудят влияние профориентационных проектов на привлечение молодежи в энергетику, а также затронут вопросы устойчивого развития энергетики.

«За последние 20 лет энергетическая отрасль росла и достигла показателей, которыми можно гордиться. Уровень газификации российских регионов достиг 73,8%, с момента запуска в стране первого СПГ-завода производство сжиженного газа возросло в 6 раз, наша страна вошла в тройку мировых экспортеров угля, а в атомной энергетике нам нет равных. Все потребители России обеспечены электроэнергией в полном объеме, вводятся новые объекты инфраструктуры, повышается надежность энергоснабжения. Все
эти достижения не были бы возможны без поддержки со стороны государства и лично президента России, реализации федеральных и региональных программ модернизации и развития отрасли, которые мы будем обсуждать и на этом Форуме», — отметил Александр Новак.

Без культурной программы, конечно же, тоже не обойдется. На главной сцене пройдет концерт с участием Полины Гагариной, Нюши, Мари Краймбрери, группы Uma2rman и других звезд российской эстрады. Посетителей ждут выступления коллективов энергетиков и розыгрыши призов от энергетических компаний. Концерт проведут Дмитрий Губерниев и Карина Кросс.

С такой насыщенной повесткой организаторы Форума просто не могли бы оставить своих гостей «без подкрепления»: попробовать разные блюда кухонь народов России и согревающие тематические напитки от «Росатома» вы сможете на гастрономической программе.

Организаторы Форума национальных достижений: энергетика — правительство Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», оператор — Фонд Росконгресс.

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