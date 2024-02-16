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Пресс-релиз

«Оренбургнефть» представила свои достижения на выставке «Россия»

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Пресс-служба «Роснефти»

Компания «Оренбургнефть» (ключевое дочернее общество «Роснефти» в Поволжье) познакомила гостей выставки-форума «Россия» со своими производственными и социальными достижениями. Презентация состоялась на стенде региона в рамках недели промышленности Оренбургской области.

«Оренбургнефть» является крупнейшим налогоплательщиком региона. За 60 лет производственной деятельности добыто более 456 млн тонн нефти и более 35 млрд м3 газа. В 2019-2023 гг. нефтяники открыли и ввели в разработку 30 новых месторождений, внедрили более 100 инновационных проектов, экономический эффект от которых составил более 10 млрд рублей. Благодаря поддержке предприятия за последние 5 лет в регионе реализовано более 100 социально-значимых проектов.

Гости стенда на ВДНХ на виртуальных экскурсиях смогли узнать много интересных фактов о нефтяном производстве Оренбургской области: какая скважина стала первооткрывательницей недр Бузулукского нефтяного района, какое месторождение геологи назвали жемчужиной Оренбуржья и какие технологии бурения применяют оренбургские нефтедобытчики. После экскурсий посетители участвовали в тематических викторинах с памятными призами.

Для юных гостей в течение всего дня проводились уникальные мастер-классы. Вооружившись красками и трафаретами, дети рисовали на экосумках и футболках белого медведя, амурского тигра, моржа, северного оленя и других животных, которых в ходе своих научных экспедиций изучает «Роснефть».

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