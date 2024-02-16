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Rambler&Co выяснил, какие критерии важны при выборе мобильной связи для детей

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и виртуальный оператор СберМобайл провели исследование и выяснили у родителей детей от 6 до 14 лет, что, по их мнению, важно при выборе мобильного оператора для ребенка.

Больше половины опрошенных (63%) отметили, что одним из важнейших критериев является связь с ребенком при нулевом балансе, безлимит на мессенджеры выбрали 18%, безлимит на соцсети – 11% и видео – 8%.

Родители также указали на необходимость блокировки мошеннических звонков (27%), столько же (27%) – на ограничение доступа к контенту для взрослых в сети интернет и в мобильных приложениях (24%). Далее респонденты выделили услугу информирования родителей о попытке звонка мошенника на телефон ребенка (14%) и блокировку рекламы (8%).

Участники исследования также отметили, что помимо телефона они готовы рассмотреть покупку носимых устройств (94%) – таких как, умные часы, кулоны или браслеты. Оставшимся 6% дополнительные гаджеты не требуются, а самые популярные опции для таких людей – это геолокационный датчик (36%) и кнопка SOS (29%).

В качестве дополнительных сервисов для ребенка респонденты поставили на первое место обучение безопасному общению в сети (29%), на второе – финансовой грамотности (22%), на третьем оказалось использование искусственного интеллекта (21%).

В исследовании приняли участие 266 тыс. человек из всех регионов России, среди которых 59% мужчин и 41% женщин с детьми в возрасте до 6 лет (12%), 7-10 лет (25%) и 11-14 лет (63%).

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