«Оренбургнефть» провела круглый стол с образовательными учреждениями Приволжья

Компания «Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») организовала круглый стол «Наука быть первыми». В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия и корпоративного научного института, активисты «Движения первых», а также представители вузов-партнеров и профильных колледжей Приволжского федерального округа.

Участники круглого стола обсудили пути дальнейшего сотрудничества в реализации образовательных и научных проектов.

В ходе мероприятия cпециалисты «Оренбургнефти» рассказали о том, как предприятие добивается высоких результатов за счет применения новых подходов в инновационной, производственной и учебной деятельности. В свою очередь, студенты и преподаватели профильных вузов и колледжей представили собственные проектные разработки для нефтегазовой отрасли и рассказали об участии студентов в научно-технических конференциях «Оренбургнефти» и совместной научной работе.

Представители «Движения первых» рассказали о реализации и перспективах образовательных и научных проектов в Оренбургской области. В прошлом году активисты движения побывали на производственных площадках «Оренбургнефти» в рамках проекта «В гостях у ученого». Студенты познакомились с высокотехнологичным производством и новым оборудованием.

Совместная работа компании, образовательных учреждений и «Движения первых» направлена на воспитание молодых людей с активной общественной позицией, способных выдвигать и внедрять прогрессивные творческие идеи. В ходе мероприятий участники знакомятся с особенностями работы нефтегазовой отрасли, что помогает им в будущем более осознанно подходить к выбору профессии.