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Владимир Путин выступил на пленарном заседании Второго форума будущих технологий

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Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время».

На Форуме будущих технологий демонстрируются отечественные научные разработки, последние достижения и лучшие практики в различных отраслях. В 2024 году в фокусе внимания находятся вопросы развития современной медицины, создания новых лекарственных препаратов, использования инноваций в лечении заболеваний.

Мероприятие, проходящее 13–14 февраля в Центре международной торговли в Москве, объединило ученых, врачей и экспертов для обсуждения основных задач в перечисленных областях.

Перед началом пленарного заседания президент в сопровождении министра здравоохранения Михаила Мурашко осмотрел тематическую выставку, организованную на полях форума. Главе государства рассказали об инновационных решениях в сфере цифровых, генетических, био- и нейротехнологий, программах с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проектах регенеративной и ядерной медицины. Свои разработки представляют, в частности, компании «Росатом» и «Газпромбанк».

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