Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Второго Форума будущих технологий, который пройдет 13–14 февраля 2024 года в Москве и будет посвящен инновационному развитию медицины. Обращение размещено на сайте Кремля.

Глава Российского государства отметил, что сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта. С его точки зрения, очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов – как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник.

«Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения — от первичного звена до крупных федеральных центров. И ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит — качество и продолжительность жизни людей. Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами», — акцентировал внимание Владимир Путин.

Президент России поблагодарил врачей, медицинских сестер, всех представителей медицинского сообщества за милосердный, истинно подвижнический труд и пожелал

участникам форума успехов.