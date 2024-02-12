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В Москве 29 февраля состоится десятый всероссийский форум PR-директоров PR FORCE 2024

В Москве 29 февраля 2024 года состоится десятый всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2024, посвященный адаптации PR-стратегии и покорению нового бизнес-ландшафта.

Форум PR FORCE 2024 - ежегодное место сбора профессионального сообщества. Участие в форуме — это возможность собраться вместе и, в рамках однодневного интенсива, определить дальнейшие планы и цели на следующий год

«PR Force 2024 — это возможность познакомиться с последними трендами в PR, обменяться опытом, получить ценные практические советы от ведущих экспертов отрасли. Здесь вы найдете не только многочисленные секции с актуальными докладами, но и возможность обсудить свои кейсы и идеи с коллегами. Новые знакомства, интерактивные дискуссии и интенсивные сессии — все это ждет вас на PR Force 2024», — рассказала директор маркетинговых & PR проектов в IT в «РОСТЕЛЕКОМ» и спикер форума Наталья Бакренко.

В ходе форума состоятся более 10 докладов и кейсов от ведущих лидеров рынка, а также круглый стол «Как выстроить эффективную PR работу в 2024 году?». Помимо выступлений экспертов, вы получите плодотворный нетворкинг и полезные контакты, а деловая программа форума поможет сформировать успешную PR-стратегию в вашей компании на следующий год.

Ключевые вопросы форума:
• Как адаптировать PR к нововведениям в законе о рекламе?
• Как PR департаментам оседлать современную повестку?
• Антикризисный PR. Как действовать в критических моментах и ситуациях неопределенности?
• Как поменялись PR инструменты в локализованных и санкционных компаниях?
• Возможности и риски использования ИИ в PR

Свое выступление уже подтвердили PR-руководители крупнейших компаний: СОВКОМБАНК, МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН, РОСТЕЛЕКОМ, ПОЧТА РОССИИ, HEALTH & NUTRITION (ex. DANONE), ПОЛЮС, ГК АСКОНА, ГРУППА СИНАРА, и другие.

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