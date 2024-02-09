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В Оренбургской области «Роснефть» организовала фестиваль ледовых скульптур

При поддержке компании «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в Оренбургской области проводится фестиваль ледовых скульптур. Фестиваль под названием «Нефть и лед» проводится в городе Бузулук уже второй год подряд и привлекает тысячи посетителей из различных регионов России.

Для участия в мероприятии в город приехали ведущие мастера из семи регионов России – Московской, Самарской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Пермской и Рязанской областей. Все они – победители и призеры всероссийских и международных фестивалей ледяного искусства.

Одна из целей проведения фестиваля – повышение престижа профессии нефтяника. Ледовые скульптуры, представленные в нефтяной столице Оренбуржья, посвящены нефтегазовой отрасли и деятельности компании «Роснефть». Мастера ледового искусства в художественной форме изобразили труд нефтедобытчиков, основные производственные процессы и символы нефтяной отрасли – буровые вышки и резервуары, создали ледяные фигуры белого медведя, северного оленя и других животных, которых в ходе своих научных экспедиций изучает Компания.

Победителей конкурсной части фестиваля определяло жюри при участии зрителей. С помощью QR-кодов, размещенных на каждой конкурсной площадке, гости фестиваля голосовали за понравившиеся скульптуры.

В ходе мероприятия скульпторы демонстрировали зрителям приемы художественной обработки льда. Также в программе фестиваля – массовые катания на коньках, конкурсы, знакомство со скульпторами и шоу по экспресс-изготовлению ледяных фигур. Гости ледяного фестиваля могут согреться в теплых павильонах с горячим чаем и выпечкой.

Выставка ледяных скульптур в Бузулуке продлится до весны.

Работники «Оренбургнефти» - регулярные участники акций и проектов, связанных с созданием достопримечательностей и благоустройством города. Весной волонтеры-нефтяники высадили более 100 берез и елей в городском парке, подарили жителям Бузулука новый уличный арт-объект, расчистили и облагородили экомаршрут в национальном парке «Бузулукский бор». В рамках акции «Сохранение лесов» совместно с молодежью «Движения первых» собрали более 300 кг желудей для последующей высадки саженцев на территории государственного лесного фонда.

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