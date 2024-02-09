Биотехнологии в персонализированном здравоохранении

13–14 февраля 2024 г. в Москве пройдет второй Форум будущих технологий, посвященный применению передовых разработок и технологий в медицине. В рамках деловой программы ряд экспертных дискуссий будет посвящен развитию биотехнологий в персонализированном здравоохранении, включая технологии активного долголетия и превентивной медицины.

Технологические прорывы в биофармацевтической промышленности являются ключевыми факторами внедрения в клиническую практику инновационных лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний. В деловую программу Форума вошли сессии: «Что нужно технологиям будущего, чтобы стать технологиями настоящего», «Медицинское оборудование и лекарственные препараты для ядерной медицины», «Передовые технологии в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», «Развитие ядерной медицины в России: настоящее и будущее», «Биотехнологии для диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний» и другие.

Отдельная экспертная дискуссия будет посвящена инновациям в онкологии. Онкологические заболевания являются одним из главных вызовов здравоохранению во всем мире. Каждый год неуклонно растет количество впервые выявленных случаев рака.

«Персонализация лечения с учетом результатов молекулярно-генетической диагностики и иных самых современных методов исследований является одной из основных тенденций в современной онкологии. Это предполагает разработку новых лекарственных средств, чье действие направлено на конкретные мутации. Повсеместно внедрено применение препаратов иммунотерапии, которые помогают иммунной системе распознавать опухолевые клетки и «атаковать» их.

Отдельного внимания в диагностике и лечении онкологических заболеваний заслуживают технологии ядерной медицины, которым, конечно, уделено особое место в программе Форума», – отметил академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России А. Каприн.

В рамках сессии, посвященной ядерной медицине, эксперты обсудят внедрение ядерно-физических технологий в клиническую практику, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи населению, применение радиофармпрепаратов для диагностики и терапии широкого спектра заболеваний.

«Одно из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений высоких технологий в мировой медицинской науке – использование для диагностики и лечения возможностей мирного атома. Для многих тысяч пациентов ядерная медицина – единственная возможность для сохранения здоровья и жизни. Наша страна является лидером по номенклатуре нарабатываемых изотопов, мы владеем передовыми технологиями производства радиофармацевтических препаратов, возродили школу разработки и производства сложнейшего медицинского оборудования, строим центры и отделения ядерной медицины по всей стране. Выстраивается эффективная система, позволяющая нашим гражданам пользоваться технологиями лечения, которые не просто не хуже зарубежных, но являются передовыми и инновационными в мировом масштабе. Сегодня Россия является лидером ядерной медицины в рамках содружества БРИКС, разработки и достижения наших ученых позволяют не только россиянам, но и гражданам дружественных стран сохранять и укреплять здоровье», – отметил генеральный директор дивизиона «Технологии здоровья» Госкорпорации «Росатом» Игорь Обрубов.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация «Росатом», Правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – Группа «Россети». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры: РЖД, Фонд «Сколково». Партнер деловой программы – Р-Фарм.

Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.