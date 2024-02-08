Цифровизацию и технологии искусственного интеллекта обсудят на Форуме будущих технологий – 2024

Тема развития цифровизации и технологий искусственного интеллекта в медицине включена в деловую программу Форума будущих технологий, который пройдет 13–14 февраля 2024 г. в Москве. Форум является ключевой площадкой, где ежегодно обсуждаются российские передовые научные решения и технологии для внедрения в различных отраслях экономики.

В программу вошли сессии «Цифровые технологии как основа медицинских безопасности производств», «Зачем мозгу подключаться к компьютеру?», «Технологии управления здравоохранением в условиях цифровой трансформации», «Искусственный интеллект: спасение жизни при критических состояниях», «Ценностно ориентированное здравоохранение: новый подход к взаимодействию с пациентами» и «Искусственный интеллект в здравоохранении: компьютерное зрение».

Благодаря накоплению больших массивов медицинских данных и быстрому развитию аналитических методов на основе машинного обучения, логических и статистических моделей средства ИИ могут коренным образом изменить ситуацию в секторе здравоохранения. Прогнозируется, что объем глобального рынка ИИ в сфере здравоохранения вырастет с 4,9 млрд долларов США в 2020 году до 45,2 млрд долларов США к 2026 году.

При поддержке Минздрава России в 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации было внедрено 106 медицинских изделий с искусственным интеллектом. 22 млн медицинских записей уже проанализировано с помощью ИИ, в 6 регионах применяются сервисы голосового заполнения документов, а в 29 – виртуальные ассистенты с ИИ для записи на прием к врачу.

При экспертной поддержке Центрального института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России состоится сессия, посвященная технологиям управления здравоохранением в условиях цифровой трансформации. «Цифровизация системы здравоохранения открывает широкие возможности для повышения эффективности и качества работы, доступности медицинской помощи. Большую роль технологии искусственного интеллекта играют в развитии персонализированной медицины будущего, разработке лекарств, диагностике и прогнозировании заболеваний», – подчеркнула д. м. н., профессор, директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова.

Организатором Форума будущих технологий выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация «Росатом», Правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – Группа «Россети». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры: РЖД, Фонд «Сколково». Партнер деловой программы – Р-Фарм.

Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.