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Пресс-релиз

Генетические технологии – часть медицины будущего

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Павел Бедняков/РИА Новости

В рамках деловой программы Форума будущих технологий-2024, который пройдет 13–14 февраля 2024 г. в Москве, состоятся экспертные дискуссии, посвященные генетическим технологиям как части медицины будущего. В этом году в фокусе мероприятия – новейшие разработки в области медицины.

В числе заявленных сессий – «Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации», «Генная терапия: вчера, сегодня, завтра», «Технологии невирусной доставки нуклеиновых кислот – генная терапия будущего». Также на полях Форума состоится заседание Рабочей группы по нормативно- правовому регулированию в сфере генетических технологий и публичное заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы.

Создание генотерапевтических препаратов – прорыв в биомедицине XXI века, позволивший предложить эффективное лечение пациентам с генетическими заболеваниями. Однако на пути развития и широкого применения генотерапии лежит ряд принципиальных проблем. В настоящее время описано более 5000 различных заболеваний при небольшом числе больных для каждого из них, что делает невозможным стандартный подход к разработке, регистрации и коммерциализации новых генотерапевтических препаратов и требует развития новых стратегических подходов к решению данной проблемы.

Сессия «Генная терапия: вчера, сегодня, завтра» состоится при экспертной поддержке РНИМУ им. Пирогова. «В развитии генетических технологий выделяется два ключевых сегмента – диагностика и лечение. Ранняя диагностика наследственных заболеваний позволяет перейти к созданию персонализированного генопрепарата ещё до начала клинических проявлений болезни», – подчеркнул д.б.н., академик РАН, ректор РНИМУ им. Пирогова С.Лукьянов.

Организатором Форума будущих технологий-2024 выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра.

Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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