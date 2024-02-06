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Пресс-релиз

Опубликована деловая программа Форума будущих технологий-2024

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Павел Бедняков/РИА Новости

На официальном сайте Форума будущих технологий опубликована деловая программа мероприятия, в нее вошли более 30 экспертных дискуссий по 7 тематическим трекам. Форум пройдет 13–14 февраля 2024 г. в Москве на площадке ЦМТ и представит новейшие российские разработки и технологии в области биомедицины – главные тренды медицины будущего.

«Мы стоим на пороге внедрения совершенно новых, прорывных медицинских технологий. Активно развиваются регенеративная и ядерная медицина, генетические, цифровые и нейротехнологии. Большая часть представленных на Форуме проектов направлены на развитие персонализированного здравоохранения и превентивной медицины. Задача будущего – не только предотвращать заболевания, но и восстанавливать утраченные функции, органы и ткани организма, обеспечивать продление здоровой и активной жизни человека. На этом будут сосредоточены усилия как медицинского и научного сообществ, так и государства в целом», – подчеркнула заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета Форума Татьяна Голикова.

«Научные достижения нашей страны – это повод для гордости, во многом именно открытия наших ученых задают направление работы научному сообществу всего мира на ближайшие годы. Отрадно, что большинство этих разработок имеют практическую направленность, и уже в ближайшее время технологии будущего будут активно применяться в стране на благо граждан», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Экспертные дискуссии в рамках трека «Нейротехнологии в здравоохранении» раскроют облик нейротехнологий будущего. Технологический прогресс привел к созданию целого ряда технологических направлений в этой области, повышающих эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов с неврологическими, в том числе нейродегенеративными заболеваниями.

Регенеративная медицина позволяет использовать возможности самого организма для восстановления утраченных им функций из-за травм и болезней, активно применяя клеточные продукты и тканеинженерные технологии, разрабатывая новые материалы для имплантируемых изделий, обладающие биологической активностью, и матриксы для замещения и восстановления различных тканей. Совместно с реконструктивными технологиями достижения регенеративной медицины особенно широко используются в травматологии и ортопедии. Этим вопросам посвящены сессии «Регенеративная медицина и клеточные технологии: взгляд в будущее», «Перспективные технологии в травматологии и ортопедии», а также «Создание искусственных органов и биологических систем: технологии будущего».

Отдельный блок деловой программы Форума будущих технологий охватывает вопросы технологического суверенитета в области обеспечения биологической безопасности, где Россия является одним из мировых лидеров и содействует другим государствам в этой сфере.

В трек «Экосистема будущих технологий» включены сессии «Наука популярности в науке: как привлекать и продвигать?», «Почему наука далека от бизнеса, а ученые доверяют только государству?» и «Междисциплинарность будущих технологий: синергетические эффекты».

Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении, развития цифровой медицины, переход к ценностно ориентированному здравоохранению будут рассмотрены в рамках экспертных дискуссий трека «Цифровизация и технологии искусственного интеллекта».

Трек «Биотехнологии в персонализированном здравоохранении, включая технологии активного долголетия и превентивной медицины» представит широкий спектр технологий будущего. Запланированы сессии по активному долголетию, инновационным разработкам в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, будут освещены новейшие технологии в диагностике и лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний. Также состоится заседание рабочей группы БРИКС по ядерной медицине.

«В рамках Форума будут представлены передовые научные достижения в области медицины, которые открывают уникальные возможности для диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Технологии будущего на наших глазах становятся технологиями настоящего, то, что еще вчера было лишь смелой идеей, сегодня реализовано и готово к внедрению. На уровне государства реализуются программы поддержки развития науки, и сегодня мы можем с гордостью представить результат этой работы», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

В деловую программу ФБТ-2024 вошли сессии, посвященные генетическим и геномным технологиям. Будет рассмотрено текущее состояние медицинской генетической диагностики и генотерапии, а также представлены сегодняшние возможности технологий секвенирования генома в диагностике наследственных заболеваний сразу после рождения и завтрашние возможности этого направления в создании индивидуальных генотерапевтических лекарственных средств для пациентов с наследственными заболеваниями и в поддержании генетического здоровья будущих поколений. Наряду с этим, будет показано, как современные генетические технологии позволяют создавать первые в мире инновационные лекарственные препараты для борьбы с аутоиммунными заболеваниями.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация «Росатом», Правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – Группа «Россети». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры: РЖД, Фонд «Сколково». Партнер деловой программы – Р-Фарм.

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