Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС пройдет в формате ВКС

7 февраля состоится первое мероприятие финансового трека в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году – встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками пройдет в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

В повестке дня – обсуждение актуальных вопросов таможенного и налогового сотрудничества в БРИКС, инструментов смешанного финансирования инфраструктурных проектов, запуска работы Научно-исследовательской сети БРИКС по финансам и финансового сотрудничества в рамках Делового совета БРИКС.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков расскажет о приоритетах российского председательства в объединении на финансовом треке и представит флагманскую инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы.

Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.