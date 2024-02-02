Опубликована архитектура деловой программы Форума будущих технологий-2024

На официальном сайте Форума будущих технологий опубликована архитектура деловой программы. Мероприятие пройдет 13–14 февраля 2024 г. в Москве на площадке ЦМТ и представит новейшие российские разработки и технологии в области биомедицины.

Деловая программа включает семь тематических треков: «Генетические технологии – часть медицины будущего», «Нейротехнологии в здравоохранении», «Регенеративная медицина – способ восстановления утраченного здоровья», «Биотехнологии в персонализированном здравоохранении, включая технологии активного долголетия и превентивной медицины», «Экосистема будущих технологий», «Цифровизация и технологии искусственного интеллекта» и «Технологический суверенитет в области обеспечения биологической безопасности».

Сессии Форума пройдут при экспертной поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ им. М.В. Ломоносова, Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, Сбербанка, РЖД и др.

«Деловая программа Форума будущих технологий раскрывает широкий спектр научных достижений медицины. Мероприятие пройдет при экспертной поддержке ведущих научных организаций, что определяет высокое практическое значение Форума для дальнейшего развития передовых технологий в стране», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

В рамках деловой программы Форума также состоятся заседание Рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий при президиуме совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы и заседание Рабочей группы БРИКС по ядерной медицине.

«В России реализуется целый комплекс мер, направленный на всестороннюю поддержку научных разработок в сфере здравоохранения. Несмотря на все вызовы современности, мы уверенно сохраняем лидирующие позиции в мире, во многих направлениях наши разработки уникальны и не имеют аналогов. На выставочной экспозиции Форума будут представлены проекты, определяющие тренды будущего, в том числе в области здравоохранения», – подчеркнул Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В 2023 году Форум будущих технологий открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация «Росатом», Правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры: РЖД, Фонд «Сколково». Партнер деловой программы – АО «Р-Фарм».