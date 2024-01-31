Первая встреча шерп/су-шерп стран БРИКС под российским председательством стартовала в Москве

30 января в Москве началась первая встреча шерп/су-шерп стран БРИКС в рамках председательства России в объединении. В первый день мероприятия были обозначены ключевые приоритеты на предстоящий год на торгово-экономическом треке взаимодействия в БРИКС. Презентации представителей российских ведомств вызвали оживленную дискуссию среди участников.

Заместитель министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС С.А.Рябков, выступая на открытии заседания, особо отметил роль объединения в формировании нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка, который в полной мере отразит реальную ситуацию на международной арене и позволит голосу развивающихся стран звучать громче и четче.

С.А.Рябков подтвердил приверженность России как председателя в БРИКС в 2024 году обеспечению преемственности и последовательности сотрудничества в объединении.

«Мы уверены, что совместные усилия стран БРИКС по реализации общей повестки в этом году внесут значительный вклад в продвижение интересов Глобального Большинства», — подчеркнул Рябков.

Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.