В Алжире состоялась выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума. Заглавная тема мероприятия – «ПМЭФ-2024: укрепляя российско-алжирское сотрудничество».

«ПМЭФ – это не только масштабное мероприятие, но и инструмент развития, который дает возможность участникам находить и развивать новые контакты, новые проекты. Мы видим интерес, который проявляет алжирская сторона в ходе нашего визита. Конечно, это следствие участия президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в пленарном заседании ПМЭФ-2023, в этот год бизнес-делегация страны стала одной из самых многочисленных за более чем четвертьвековую историю ПМЭФ. Убежден, что прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Алжиром, которое было запущено летом 2023 года, станет еще одним стимулом для расширения кооперационных проектов путем личных контактов и встреч», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Среди участников мероприятия: Посол Российской Федерации в Алжире Валерьян Шуваев, торговый представитель России в Алжире Иван Налич, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, президент Алжирского совета по экономическому обновлению (CREA) Камель Мула.

«Россия и Алжир имеют многолетние дружеские отношения, заверенные на самом высоком уровне. Кроме этого, наши страны поддерживают решения друг друга о развитии суверенитета во всех областях жизнедеятельности государства. Сегодня мы настроены не только укреплять торговые отношения, но и искать новые взаимовыгодные кооперационные решения, развивать логистические маршруты», – сказал торговый представитель Российской Федерации в Алжире Иван Налич.

Эксперты презентовали площадку ПМЭФ как коммуникационную платформу для развития и углубления стратегического сотрудничества в 16 сферах, которые зафиксированы в Декларации об углубленном стратегическом партнерстве: политика, торговля и экономика, таможня, финансы и банковский бизнес, энергетика, недропользование, военно-техническое сотрудничество (ВТС), борьба с терроризмом и преступностью.

Продолжение диалога российских и алжирских представителей бизнеса и органов власти ожидается на площадке Петербургского международного экономического форума, который пройдет 5–8 июня в Санкт-Петербурге.