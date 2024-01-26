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АСИ запустит для участников конкурса брендов образовательную программу в 2024 году

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Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Агентство стратегических инициатив (АСИ) готовит акселерационную программу, которая будет соответствовать основным запросам предпринимателей – участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время стратегической сессии по выработке ключевых направлений развития регионов России, прошедшей в Казани.

«В этому году мы запускаем большую образовательную программу с экспертами в сфере креативных индустрий, брендинга, маркетинга. Надеемся, что не только победители, но и участники конкурса брендов ее пройдут, и это даст им возможность вырасти в экономических показателях, выйти за пределы страны и заключить первые зарубежные контракты уже в процессе образовательной программы», – сказала Светлана Чупшева.

Помощь в выходе на новые рынки – сегодня один из главных запросов бизнеса Татарстана. «Несмотря на все сложности и ограничения, наши предприятия выстраивают новые кооперационные и логистические связи. Объем экспорта с дружественными странами вырос в 2,5 раза, ряд отраслей значительно снизили импортозависимость и переориентировались на отечественные поставки», – отметил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Участники сессии – представители брендов «Азбука сыра» и сети ресторанов современной татарской кухни «Тюбетей» – обратили внимание и на важность информационной поддержки участников конкурса, продвижение культурной идентичности регионов. Всего на конкурс растущих российских брендов от Татарстана пришло больше всего заявок в стране – около 1,7 тысяч.

Кроме того, на стратегической сессии обсудили проекты, которые подали жители республики на форум «Сильные идеи для нового времени». На краудплатформе они заявили 335 проектов, треть из них – в номинации «Качество жизни населения». В частности, предложено решение по трансформации городской среды на примере систем городского освещения. Инновационность проекта заключается в синхронизации компонентов системы городского уличного освещения и системы управления освещением фасадов зданий. Внедрение инновации позволит объединить в единую сеть эти элементы, снизить энергозатраты и повысить архитектурно-художественные качества городской среды.

Еще один проект – создание инклюзивного центра «Все для детей», где мамы детей с особенностями развития работают, а c их детьми в это время занимаются специалисты. От лидера идеи уже есть запрос на помощь в прохождении процедуры сертификации продукции, которую выпускает подробные центры («Все для детей» специализируется на шитье одежды для детей с ОВЗ), и создание условий для масштабного производства.

«Мы точно поддерживаем тиражирование такой модели по всей стране, потребность в подобной инфраструктуре есть в каждом городе и регионе. Этот пункт мы включили в региональный социальный стандарт, который АСИ реализует по поручению Президента как базовую рекомендацию для регионов», – сказала Светлана Чупшева.

Участники сессии также обсудили проекты по повышению качества городской среды, развитию МСП, туризма и креативных индустрий.

Татарстан – четвертый регион, куда АСИ и ВЭБ.РФ приезжают с бизнес-миссией. Цель таких выездов – вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и страны в целом.

«Мы встречаемся с предпринимателями, с региональными командами, представителями общественности, некоммерческим сектором. Обсуждаем будущее развитие страны по самым разным вопросам: демография, технологическое развитие, кадровый потенциал, ресурсы, продовольствие. Именно в этих дискуссиях и встречах рождаются новые стратегические инициативы и проекты, которые мы представляем на Наблюдательном совете Президенту страны, председателю Наблюдательного совета АСИ», – сказала Светлана Чупшева.

«Повестка развития страны, которую определил Президент, очень широкая. В рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» и в рамках других наших инициатив будем рассматривать, как наполнить эту повестку», – отметила председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

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