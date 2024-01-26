«Самотлорнефтегаз» повышает качество технического образования в Югре

«Самотлорнефтегаз», добывающий актив «Роснефти», открыл лабораторию геопространственных технологий на базе Нижневартовского строительного колледжа. Проект реализован в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Компанией и Правительством ХМАО-Югры.

Учебная лаборатория укомплектована современными приборами, которые используются при выполнении инженерных изысканий и топографических съёмок для проектирования и строительства крупных инфраструктурных сооружений различного назначения, в том числе производственных объектов на месторождениях. В перечне оборудования — геодезические приёмники с контроллером, роботизированные тахеометры, лазерные сканеры, цифровые нивелиры, работа которых построена на использовании возможности глобальных навигационных спутниковых систем.

Комплекс технологических новшеств позволяет проводить занятия для студентов не только в лаборатории, но и в полевых условиях. В новой лаборатории занимаются студенты 1-4 курсов с охватом до 100 человек в неделю.

Также благодаря поддержке «Самотлорнефтегаза» в Советском политехническом колледже в 2023 году первыми в Югре начали обучать внешних операторов по управлению аэрокомплексами, которые высоко востребованы для решения производственных задач в топливно-энергетическом секторе, строительстве и сельском хозяйстве. На Самотлоре такая техника, оснащённая видеокамерами высокого разрешения и тепловизорами, используется с 2011 года для воздушного мониторинга целостности промышленной инфраструктуры.