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Академия ПМЭФ: новая глава возможностей для молодых талантов

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В 2023 году впервые был запущен уникальный проект «Академия ПМЭФ», который стал площадкой для развития как профессиональных, так и личностных возможностей студентов российских вузов. В этом же году проект набирает обороты и открывает свои двери для более широкой аудитории – уже 25 января 2024 года любой желающий сможет посмотреть на платформе «Кинопоиск» и в онлайн-кинотеатре Okko выступления ярких и опытных спикеров «Академии ПМЭФ» 2023 года.

Академия ПМЭФ в первую очередь ставит перед собой целью стимулировать инновации и предпринимательство, объединяя различные области знаний. Таким образом, в программе проекта можно встретить как влиятельных политиков и бизнес-лидеров, так и творческих личностей и ученых. Они объединяются, чтобы передать молодым и амбициозным людям свой опыт и поощрить на обмен идеями и творческий подход в решении сложных задач.

Кроме того, 25 января также состоится запуск отбора в новый сезон Академии ПМЭФ, где молодые люди смогут продемонстрировать свой потенциал и стать частью большого профессионального сообщества. Участники проекта смогут получить ценные знания и практические навыки от приглашенных экспертов и наставников и использовать их в рамках реализации своих собственных идей и бизнес-планов.

Академия ПМЭФ – это не просто образовательный проект, это новые вызовы, новые возможности, волнующее вдохновение и масштабные ресурсы. Это шанс стать частью будущего, которое формируют молодые и талантливые умы.

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