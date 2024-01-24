В Петербурге прошло общее собрание членов Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»

Вид на город с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Общее собрание членов Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» (НКБ) по традиции состоялось на площадке Евразийского Ивент Форума (EFEA) в Санкт-Петербурге.

Вниманию участников собрания были представлены основные показатели по результатам деятельности ассоциации в течение 2023 года, отчет о реализованных проектах и план работы на перспективу.

Комментируя деятельность ассоциации, советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что геополитическая ситуация дала определенный стимул проактивному развитию конгрессно-выставочной отрасли, как первоисточнику делового туризма.

«Событийная индустрия, как драйвер развития отраслей экономики, научного потенциала страны и развития территорий, в том числе инфраструктурного, вышла на государственный уровень. В этой парадигме деятельность Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» подчеркивает ее роль как одного из ведущих институтов развития индустрии и регионов, эффективного интегратора для компаний событийной сферы и отраслевого амбассадора», — сказал Антон Кобяков.

Подводя итоги деятельности ассоциации в отчетном периоде, директор Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков в своем выступлении отметил, что за последнее время индустрия проделала огромный путь и удержалась на крутом повороте.

«В 2023 году было реализовано много интересных задач, состоялись успешные мероприятия. Каждая из компаний-членов ассоциации внесла свой большой вклад в наше общее дело!», — добавил он.

В рамках отраслевой деятельности ассоциации была отмечена работа в составе профильных комитетов, экспертных советах и рабочих группах при Торгово-промышленной палате РФ, Министерстве промышленности и торговли РФ и Министерстве экономического развития РФ по формированию законодательных инициатив и мер поддержки отрасли.

Совместно с представителями ведущих отраслевых ассоциаций и союзов, а также при участии Фонда Росконгресс велась большая работа над Стратегией развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года, проектом федерального закона «О выставочно-конгрессной деятельности», разработкой и утверждением плана мероприятий по реализации

Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли, проектом федерального закона «О туризме и туристической деятельности в РФ», Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года и другими.

В течение года велась работа возглавляемой директором Национального конгресс-бюро Сагидом Заремуковым специализированной секции по развитию делового и событийного туризма Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В состав специализированной секции, помимо членов Экспертного совета, входят представители компаний-членов Национального конгресс-бюро.

Работа специализированной секции была отдельно отмечена на декабрьском заседании рабочей группы Комитета по подготовке законопроекта «О туризме и туристической деятельности в РФ».

В течение 2023 года на ведущих площадках и форумах НКБ подписало соглашения о стратегическом сотрудничестве с региональными представительствами, общественными организациями и научными ассоциациями: правительством Нижегородской области, правительством Амурской области, Министерством туризма Камчатского края,

Ассоциацией экспортеров и импортеров, Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Российской Ассоциацией бизнес-туризма (АБТ), Союзом переводчиков России, Российским обществом колоректальных хирургов, компанией «Ферештэ Парваз Сармад» (Исламская Республика Иран).

Национальное конгресс-бюро вошло в состав научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм», в котором состоят крупнейшие отраслевые объединения туриндустрии, корпоративные школы гостеприимства, ведущие научно-образовательные организации страны, осуществляющие подготовку кадров для туризма и индустрии гостеприимства.

За прошлый год Национальное конгресс-бюро приняло участие в деловой программе 42 российских мероприятий отраслевой и общеделовой направленности, на которых освещало проблемы и перспективы отрасли.

В их число вошли такие крупнейшие форумы, как Петербургский международный экономический форум, который посетила делегация из состава представителей компаний- членов НКБ, Российско-китайский экономический форум «АМУРЭКСПО-2023», XIV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», форум

«Дальний Восток – зима открытий» на Камчатке, форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске, Российский туристический форум «Путешествуй!», ИННОПРОМ в Екатеринбурге и другие.

НКБ провело восемь собственных мероприятий для представителей отрасли и членов ассоциации как делового, так и неформального характера.

В сентябре 2023 года при поддержке Национального конгресс-бюро прошла международная конференция «Российская школа колоректальной хирургии», в ней приняли участие более 1,3 тыс. практикующих врачей из России, стран СНГ, а также из Китая, Индии, Сингапура, Египта, Турции, Италии, Ирландии, Австралии.

НКБ участвовало в деловой повестке одного из наиболее значимых текущих проектов — всероссийской выставки-форума «Россия», в частности в мероприятиях во время Дня Камчатского края и Дня Самарской области, а также в пленарном заседании Минэкономразвития России и ГК MANTERA в Координационном центре Правительства РФ.

В 2023 году прошло пять встреч Клуба НКБ — комьюнити для неформального общения членов Ассоциации. Встречи проходили как в Москве, так и в регионах — Самаре, Екатеринбурге, Сочи и Калининграде.

В 2023 году прошел четвертый сезон образовательного онлайн-проекта «Летняя академия НКБ», организованного Национальным конгресс-бюро и Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C при поддержке Фонда Росконгресс.

Каждое лето Академия освещает на своей площадке самые актуальные темы и опыт, ведь лекторы — успешные профессионалы отрасли, в том числе из представителей компаний-членов НКБ, которые с готовностью делятся практической экспертизой и кейсами.

За четыре года работы аудитория Академии составила более 1 тыс. слушателей. Курс является бесплатным, и все лекции впоследствии доступны на канале и в мобильном приложении «НКБ». Техническую реализацию проекта обеспечили партнеры из числа компаний-членов НКБ: «СК-Информика» (создание мобильного приложения), AV3.studio

(проведение эфиров), Expodat (регистрация слушателей).

На площадке Общего собрания участники приветствовали новые компании, которые присоединились к ассоциации в 2023 году. Ими стали «Агентство и студия AV3», компания «Мероприятия и концерты Евразия», Российское общество колоректальных хирургов, компания «СКАЙВОТЕРЛЭНД» и коммуникационное агентство «Ту Ю Проджект».

Ассоциация и дальше продолжит работу в рамках своей отраслевой деятельности и международной повестки, а также планирует развивать запущенный в 2023 году проект Congress Consulting, направленный на предоставление консультационных услуг по всему спектру конгрессно-выставочной деятельности и развитию территорий через событийную отрасль и деловой туризм.

Вечером для компаний-членов ассоциации состоялось мероприятие в формате музыкального квартирника.

Партнером по организации и проведению Общего собрания Национального конгресс-бюро выступил Конгрессный центр «ПетроКонгресс».

Годовой отчет о деятельности Национального конгресс-бюро за 2023 год доступен на сайте ассоциации.