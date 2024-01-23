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Открыта регистрация представителей СМИ на Форум будущих технологий

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Росконгресс

Открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия Форума будущих технологий, она продлится по 2 февраля 2024 года. Заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

В Москве 13-14 февраля состоится второй Форум будущих технологий – ключевое мероприятие для представления передовых научных решений и технологий. Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии наук (РАН) и Российского квантового центра (РКЦ). Соорганизаторы – Газпромбанк и Госкорпорация «Росатом», генеральный партнер – Сбербанк, партнер – Фонд «Сколково».

Второй Форум будущих технологий призван стать катализатором развития новых наукоемких областей. Участники мероприятия обсудят генетические технологии как часть медицины будущего, развитие нейротехнологий в здравоохранении, регенеративную медицину как способ восстановления утраченного здоровья, а также биотехнологии в персонализированном здравоохранении, в том числе технологии активного долголетия и превентивную медицину.

В Форуме примут участие представители органов государственной власти, профильных ведомств, государственных корпораций и компаний, осуществляющих деятельность на рынке биомедицинских и нейротехнологий, специалисты технологических и инновационных компаний, исследовательских институтов, представители научного сообщества.

В рамках выставочной экспозиции будут представлены инновационные разработки и решения в области генетических и биотехнологий, нейротехнологий, программы с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проекты в области регенеративной медицины и биологической безопасности.

«Разработка и внедрение инновационных решений в здравоохранении во многом определяет благополучие граждан. Сегодня большое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний, развиваются технологии активного долголетия, используются возможности искусственного интеллекта. На Форуме представят уникальные отечественные разработки, которые будут внедрены в рутинную практику уже в ближайшем будущем. Наша страна готова лидировать в создании медицины будущего», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

В 2023 году Форум открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны.

Форум будущих технологий проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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