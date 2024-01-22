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День энергетики на международной выставке-форуме «Россия» состоится 27 января

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Росконгресс

Атомные квизы, химические квесты, мастер-классы от лучших энергетиков страны, дегустация любимых напитков русских ученых: на международной выставке-форуме «Россия» 27 января состоится День энергетики в рамках отраслевых дней российской экономики. Во время церемонии открытия будут введены в эксплуатацию объекты топливно-энергетического комплекса, а позже эксперты расскажут о прошлом, настоящем и будущем российской энергетики и обсудят вопросы развития ТЭК.

В рамках отраслевых дней российской экономики на международной выставке-форуме «Россия» пройдет День энергетики. 27 января 2024 года на церемонии открытия состоится торжественный пуск модернизированных энергоблоков Гусиноозерской, Пермской и Костромской ГРЭС Компании «Интер РАО». Генерирующее оборудование этих электростанций было обновлено благодаря утвержденной Правительством России по поручению Президента Владимира Путина программе модернизации тепловой электроэнергетики.

Для детей и подростков в отраслевых павильонах компаний пройдут мастер-классы и тематические занятия по сборке автомобилей, строительству плотин, очистке воды, живописи, лекции и квесты, посвященные профессиям и компетенциям будущего, спортивные занятия. В музее нефти Художник Никас Сафронов проведет мастер-класс по живописи «Настоящее и будущее энергетики России». Увлекательная программа лекций, конкурсов и мастер-классов запланирована для посетителей павильонов РОСНЕФТЬ, «Дома полимеров» СИБУР и других.

Посетители смогут попробовать себя в роли специалиста-судостроителя, электросварщика и на других рабочих местах. В новом павильоне «Атом» состоятся авторские экскурсии, посвященные истории ядерной эпохи, на которых можно узнать об использовании энергии атома в мирных и оборонных целях, о современном состоянии атомной отрасли и ее перспективах.

В дневной концертной программе примут участие коллективы российских энергетических компаний, Денис Майданов, Надежда Бабкина, барабанное шоу, наставники шоу-проекта Голос-Дети и многие другие. Продолжат вечер популярные хиты группы «Фабрика», Юлианы Карауловой, Саши ST, Ольги Серябкиной, группы Винтаж. В финале – фееричное шоу от солистов Хора Турецкого и SOPRANO Турецкого. Кроме того, на фестивальной площадке мероприятия пройдет парад техники ЖКХ города Москвы, а после российский гонщик Роман Русинов – участник Формулы-1, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость – представит публике разработанный им спорткар «Росса».

Не дадут замерзнуть на улице тематические горячие напитки, например, чай Курчатова и глинтвейн Ломоносова. Гостей ждет обширная спортивная программа: выступления и мастер-классы от известных фигуристов на катке выставки.

На пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития» обсудят приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса. Также пройдут экспертные панели, посвященные электроэнергетике как драйверу роста экономики и новым стратегиям для нефтегазового комплекса. В рамках деловой программы выступит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Участие в обсуждении примут представители ведущих энергетических компаний страны – ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ПАО «РусГидро», ООО «Юнигрин Энерджи», ПАО «ЭН+ ГРУП», АО «СО ЕЭС», ООО «СИБУР», ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть», ПАО «СУЭК» и другие.

Экспозиция отраслевого дня будет посвящена достижениям энергетической отрасли, перспективам ее развития, трансформации под влиянием современных трендов и российским энергокомпаниям.

«Энергетика играет ключевую роль в успешном развитии нашей страны и каждого региона, обеспечивая энергией промышленность, социальные объекты, транспорт, дома миллионов наших граждан. Энергетический комплекс России является одним из самых крупных, разнообразных и эффективных в мире, и на таких отраслевых мероприятиях, как Международный форум «Российская энергетическая неделя», День энергетики на выставке-форуме «Россия», есть возможность продемонстрировать достижения отечественной промышленности широкой аудитории. В последние годы производство и потребление энергии стабильно растут, что свидетельствует о развитии экономики, увеличении промышленной активности и потребительского спроса. Такие результаты возможны благодаря работе высококвалифицированных специалистов, целых династий профессионалов, которые также посетят мероприятия Дня энергетики», – отметил заместитель председателя Правительства Александр Новак.

Организаторы Дня энергетики – Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс.

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