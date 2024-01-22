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Научные институты «Роснефти» - в числе призеров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров»

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Исследования и инновационные разработки научных институтов компании в Самаре и Новокуйбышевске стали обладателями наград престижного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Звание «Лауреат» получила новая технология и методика определения качества реагентов, разработанная самарскими учеными. Исследование специалистов позволит эффективно управлять затратами на компаундирование нефти. Технология уже внедрена в производственный процесс и используется во всех предприятиях и научных институтах «Роснефти», а также рекомендована производителям буровой и нефтепромысловой химии в качестве единого подхода к контролю качества реагентов.

Еще одну награду конкурса - звание «Дипломант», самарский институт получил за разработку программного модуля «GDMView» для гидродинамического моделирования. Программа, разработанная в институте, предназначена для автоматизации процесса создания, редактирования и визуализации гидродинамических моделей. Использование программы существенно сократило время на визуализацию результатов гидродинамического моделирования, повысило качество создания и экспертизы моделей. Для дальнейшего тиражирования и применения алгоритмы программы будут интегрированы в корпоративную информационную систему «РН КИМ».

Победу в конкурсе и звание «Лауреат» получили герметики АГ-4И и АГ-5И, разработанные специалистами научного института в Новокуйбышевске. Эти защитные жидкости применяются в системах горячего водоснабжения. Они предотвращают насыщение воды кислородом и углекислым газом и тем самым защищают от коррозии металлические баки-аккумуляторы, работающие в системах горячего водоснабжения с температурой воды до 1000 С.

Также новокуйбышевский институт получил диплом за «Проведение испытаний нефтяных битумных материалов» на соответствие современным требованиям государственных стандартов (ГОСТ Р 58400.1 и ГОСТ 33133). Институт осуществляет полный комплекс услуг по испытаниям и независимой оценке физико-химических свойств нефтяных битумных материалов. Оснащение всем спектром лабораторного исследовательского оборудования, наличие аттестата аккредитации, высокий профессионализм сотрудников позволяют проводить испытания на соответствие всем современным требованиям.

В рамках конкурса индивидуальными наградами отмечены три специалиста институтов, им вручены почетные знаки «Отличник качества».

Научные институты «Роснефти» являются постоянными участниками и победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров». Обеспечение наивысших стандартов качества производимой продукции и оказываемых услуг является главным приоритетом деятельности научно-проектного блока компании.

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