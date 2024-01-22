Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 10 тыс. идей

close
100%
Росконгресс

Больше 10 тыс. проектов и предложений зарегистрированы на форум «Сильные идеи для нового времени» (СИНВ), организованного АСИ и Фондом Росконгресс, со-организатор - ВЭБ.РФ. Подать свою заявку можно до 31 января на крауд-платформе по семи направлениям. Цель форума – найти и поддержать перспективные инициативы и идеи, которые смогут помочь развитию российского бизнеса, а также социальной, образовательной, технологической, экологической, цифровой сферы страны. Участниками форума на текущий момент уже стали более 50 тыс. человек со всех регионов.

Эксперты проверят и оценят все поступившие на форум заявки, а также дадут свои комментарии для доработки проектов. Кроме того, специалисты отберут топ-1000 и топ-100 лучших предложений, которые будут презентованы руководству страны. Ежегодно порядка 1 тыс. инициатив, участвовавших в СИНВ, получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнеров форума.

«Меньше двух недель остается до окончания приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Мы ждем проекты и решения в любой стадии разработки. Наши эксперты готовы оказывать помощь лидерам и командам, чтобы общими усилиями подготовить сильные инициативы, способные изменить жизнь граждан к лучшему, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, наиболее популярные предложения от представителей регионов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования. «Отдельного внимания заслуживают предложения по развитию отечественных технологических компетенций и импортозамещения, а также цифровые сервисы для повышения качества жизни граждан. Все они получат оценку, а лучшие из них – поддержку в реализации и тиражировании на всю страну», - подчеркнула руководитель АСИ.

Всего по направлению «Качество жизни населения поступило более 3,6 тыс. идей, по направлению «Эффективный труд и образование» — больше 2,3 тыс., по направлению «Развитие экономики и предпринимательства» — свыше 1,9 тыс. Более 1,6 тыс. заявок поданы по направлению «Пространство для жизни», больше 1,2 тыс. – по направлению «Технологическое развитие», свыше 1 тыс. – по направлению «Эффективное государство», более 670 – по направлению «Экономика данных и цифровые решения».

Лидерство по числу поданных идей удерживает Башкирия – регион направил на форум больше 2 тыс. заявок, второе место занимает Москва (более 1 тыс.), тройку замыкает Саратовская область (больше 870). В первую пятерку также входят Самарская область (более 760 идей) и Московская область (свыше 500). В десятке лидеров – Санкт-Петербург (более 460 идей), Ростовская область (больше 400), Иркутская область (свыше 340), Краснодарский край (более 300) и Кемеровская область (более 270).

Кроме того, до 31 января на крауд-платформе продолжается прием заявок на конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших». Его участниками стали уже более 8,5 тыс. брендов со всей России. Больше всего заявок поданы в номинации «Продукты питания» - больше 3,2 тыс., следом идут «Потребительские товары» - свыше 1,9 тыс., «Креатив» и «Специальные номинации» - более 1,2 тыс., «ИТ» - больше 480 и «Высокие технологии» - более 390.

Первое место по количеству поданных брендов – за Татарстаном (свыше 1,6 тыс.), второе место – у Башкирии (более 1,4 тыс.), в тройку также входит Москва (больше 800). В первой десятке – Приморье (более 300 брендов), Подмосковье и Ростовская область (больше 260), Саратовская область (свыше 170), Самарская область (более 160), Санкт-Петербург (больше 150) и Иркутская область (более 140).

Картина дня
«Из Кабула их вернут домой»: опубликованы кадры с выжившими в авиакатастрофе россиянами
Hurriyet News опубликовал фото россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане
Появился список 13 наемников из Франции, попавших под удар РФ. Военная операция на Украине, день 698-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 698-й день
Следователи попросили суд арестовать Блиновскую
Кристина Асмус поздравила Биковича и пожаловалась на «личностные разложения» в шоу-бизнесе
Стриженова рассказала, как поддерживает себя в форме после похудения на 12 кг
Власти захотели помочь пассажирам разбившегося в Афганистане самолета
В России в 2023 году зарегистрировали 15 инцидентов в школах под влиянием «Колумбайна»*
Новости и материалы
В США рекомендовали операторам Boeing 737 проверять заглушки дверей
Павел Майков рассказал о борьбе с зависимостью
Пьяный россиянин избил годовалую дочь
В Литве заявили, что отправляют на Украину не прошедшую тесты военную технику
Появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане
Экс-игрок «Рубина»: если Татарстан хочет иметь команду топ-уровня, тренер нужен другой
В Госдуме предложили обратиться к парламенту Франции из-за наемников на Украине
Стало известно, сколько Lada Vesta закуплено для российских чиновников
На Украине прозвучали сирены воздушной тревоги во всех регионах
51-летняя София Вергара пришла на вечеринку в кожаном платье с кружевным корсетом
Автор музыки к фильмам Гайдая раскрыл свое отношения к уехавшим за границу артистам
Китайские акции в Гонконге подешевели до уровня 2000-х
Шольц вспомнил о нацизме и предостерег Германию от повторения ошибок
В Армении заявили о решении части вопросов в сфере вооружений с компаниями РФ
В Европе назвали новую дату согласования финпомощи Украине
Катя Лель о реакции мужа на развод: «Не поверил»
США ответили на испытания КНДР системы подводного ядерного оружия
Россия, Китай, Иран и Пакистан проведут встречу по Афганистану до конца января
Все новости
В Госдуме одобрили проект о конфискации имущества за фейки о российской армии
В Кремле заявили о непонимании плана Трампа по разрешению конфликта на Украине
«Меня ищут владельцы наркокартелей». Новый глава Killnet — о планах, деанонах и атаке на «Киевстар»
Новый глава Killnet: группировка займется атаками на наркодилеров
Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Дарья Трепова выступила с последним словом
«Я одесский джентльмен». Умер худрук «Голых и смешных», брат основателя «Квартета И»
Один из создателей «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит умер от остановки сердца
«Ощущаю себя подвижным пацаном»: Ярмольнику — 70
Почему россиян сложнее поймать на лжи и как это сделать наиболее эффективно
Полиграфолог Учаев назвал три простых метода распознавания лжи
«Сейчас у нас совершенно другая страна»
Почему в России 1990-х боялись рожать детей и что изменилось за 20 лет
«Только не французские»: психологи — о том, уместны ли поцелуи в губы при детях
Психолог Грязев: сцены с сексуальными поцелуями могут травмировать детей
Один из выживших после крушения самолета с россиянами в Афганистане дошел до села и попросил помощи
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и попросил помощи
Слуцкого хотят изгнать из Госдумы. Он послушал «Жириновского» и предложил похоронить Ленина
Малинкович захотел лишить Слуцкого мандата в Думе из-за идеи захоронить Ленина
«Теперь здесь все в крови»: при ударе ВСУ по рынку в Донецке погибли 27 человек
Пушилин: в ДНР 22 января пройдет день траура после удара ВСУ по Донецку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами