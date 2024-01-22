На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 10 тыс. идей

Больше 10 тыс. проектов и предложений зарегистрированы на форум «Сильные идеи для нового времени» (СИНВ), организованного АСИ и Фондом Росконгресс, со-организатор - ВЭБ.РФ. Подать свою заявку можно до 31 января на крауд-платформе по семи направлениям. Цель форума – найти и поддержать перспективные инициативы и идеи, которые смогут помочь развитию российского бизнеса, а также социальной, образовательной, технологической, экологической, цифровой сферы страны. Участниками форума на текущий момент уже стали более 50 тыс. человек со всех регионов.

Эксперты проверят и оценят все поступившие на форум заявки, а также дадут свои комментарии для доработки проектов. Кроме того, специалисты отберут топ-1000 и топ-100 лучших предложений, которые будут презентованы руководству страны. Ежегодно порядка 1 тыс. инициатив, участвовавших в СИНВ, получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнеров форума.

«Меньше двух недель остается до окончания приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Мы ждем проекты и решения в любой стадии разработки. Наши эксперты готовы оказывать помощь лидерам и командам, чтобы общими усилиями подготовить сильные инициативы, способные изменить жизнь граждан к лучшему, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, наиболее популярные предложения от представителей регионов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования. «Отдельного внимания заслуживают предложения по развитию отечественных технологических компетенций и импортозамещения, а также цифровые сервисы для повышения качества жизни граждан. Все они получат оценку, а лучшие из них – поддержку в реализации и тиражировании на всю страну», - подчеркнула руководитель АСИ.

Всего по направлению «Качество жизни населения поступило более 3,6 тыс. идей, по направлению «Эффективный труд и образование» — больше 2,3 тыс., по направлению «Развитие экономики и предпринимательства» — свыше 1,9 тыс. Более 1,6 тыс. заявок поданы по направлению «Пространство для жизни», больше 1,2 тыс. – по направлению «Технологическое развитие», свыше 1 тыс. – по направлению «Эффективное государство», более 670 – по направлению «Экономика данных и цифровые решения».

Лидерство по числу поданных идей удерживает Башкирия – регион направил на форум больше 2 тыс. заявок, второе место занимает Москва (более 1 тыс.), тройку замыкает Саратовская область (больше 870). В первую пятерку также входят Самарская область (более 760 идей) и Московская область (свыше 500). В десятке лидеров – Санкт-Петербург (более 460 идей), Ростовская область (больше 400), Иркутская область (свыше 340), Краснодарский край (более 300) и Кемеровская область (более 270).

Кроме того, до 31 января на крауд-платформе продолжается прием заявок на конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших». Его участниками стали уже более 8,5 тыс. брендов со всей России. Больше всего заявок поданы в номинации «Продукты питания» - больше 3,2 тыс., следом идут «Потребительские товары» - свыше 1,9 тыс., «Креатив» и «Специальные номинации» - более 1,2 тыс., «ИТ» - больше 480 и «Высокие технологии» - более 390.

Первое место по количеству поданных брендов – за Татарстаном (свыше 1,6 тыс.), второе место – у Башкирии (более 1,4 тыс.), в тройку также входит Москва (больше 800). В первой десятке – Приморье (более 300 брендов), Подмосковье и Ростовская область (больше 260), Саратовская область (свыше 170), Самарская область (более 160), Санкт-Петербург (больше 150) и Иркутская область (более 140).