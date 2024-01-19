Куйбышевский НПЗ модернизировал установки первичной переработки нефти

Куйбышевский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провел техническое перевооружение вакуумных блоков установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3,0 (АВТ-4) и ЭЛОУ-АВТ-3,5 (АВТ-5).

Модернизация мощностей НПЗ – одна из приоритетных задач стратегии «Роснефть - 2030» и часть масштабной инвестиционной программы, которая направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. «Роснефть» уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Комбинированные установки АВТ обеспечивают проведение процессов обессоливания и обезвоживания нефти, а также первичное разделение углеводородной смеси на фракции.

В ходе работ на установках было смонтировано современное оборудование, благодаря которому будет существенно увеличен отбор целевых фракций. Это позволит обеспечить сырьем строящуюся на Куйбышевском НПЗ установку гидроочистки вакуумного газойля.