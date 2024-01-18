Королевство Бахрейн стало седьмой страной-участницей Декларации по сохранению популяции кречета

Королевство Бахрейн стало седьмой страной, которая присоединилась к Декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Документ был принят Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ в рамках Международного форума «День сокола», который впервые прошел во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме. Оператором мероприятий выступил Фонд Росконгресс.

Для реализации программ по сохранению редких видов птиц и развитию международного сотрудничества в этом направлении по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2022 году был создан международный Соколиный центр «Камчатка». Маточное поголовье было предоставлено арабскими партнерами.

Реализация проекта является важной составляющей программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразии Дальнего Востока. Кроме того, работа центра помогает в реализации совместных международных экологических проектов, культурному и научному обмену, которые нацелены на укрепление дипломатических и торговых отношений между странами, поддержавшими Декларацию. Центр уже объединил лучший международный опыт – его работа ведется в тесном сотрудничестве с экспертами из арабских стран, делегации которых неоднократно приезжали для обмена опытом с российскими специалистами.

«Развитие совместных проектов с арабскими партнерами дает возможность закрепить дружеские отношения, основанные на общих интересах и ценностях. Одним из таких направлений, безусловно, станет развитие ключевых тезисов рамочной Декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержки проектов, нацеленных на сохранение этого вида птиц и восстановление традиций соколиной охоты в России», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Принятие Декларации стало инициативой Российской Федерации. Документ способствует развитию международной кооперации в создании механизмов по предотвращению браконьерства и незаконной торговли редкими птицами. Он определил ключевые направления работы в области сохранения и приумножения популяции редкого пернатого хищника, численность которого сокращается вследствие потери, деградации и фрагментации мест обитания, истощения кормовой базы, браконьерства, нелегального оборота птиц.