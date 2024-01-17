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в программе Российской энергетической недели появится выставка новейших разработок для ТЭК

Форум Российская энергетическая неделя с 26 по 28 сентября

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РЭН Росконгресс

В Москве под председательством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя», который в этом году пройдет с 26 по 28 сентября. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, Александр Новак отметил содержательный уровень деловой программы, географию участников и гостей Российской энергетической недели 2023 года. Вице-премьер сообщил, что в этом году программа сохранит свою содержательность, разноплановость и интенсивность, а подготовка и продвижение РЭН на других дискуссионных площадках приобретет круглогодичный характер. Одним из таких событий станет День энергетики, который состоится 27 января в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

«С каждым годом статус форума становится более высоким, несмотря на неопределенность на международной арене. Российская энергетическая неделя стала событием мирового уровня в энергетической отрасли. В этом году мы делаем акцент на диалог с иностранными партнерами. Особое внимание в программе будет уделено участию глав энергетических компаний зарубежных стран», – отметил Александр Новак.

Основные мероприятия программы РЭН-2024 пройдут в Центральном выставочном зале «Манеж» и запланированы на 26 и 27 сентября, 28 сентября станет Молодежным днем. Кроме того, с учетом запросов отрасли, 26 сентября на площадке Гостиного двора впервые будет организована выставка отраслевых инновационных проектов и высокотехнологичного оборудования для топливно-энергетического комплекса, которая впоследствии станет регулярной площадкой для демонстрации новейших технологий в энергетической сфере.

«Площадка РЭН стала все более востребованной для иностранных гостей, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Мы видим эту тенденцию и на других деловых событиях, и на Российской энергетической неделе она получит должное развитие. Председательство Российской Федерации в БРИКС и СНГ в 2024 году позволит приветствовать на РЭН-2024 участников и гостей из стран, входящих в эти объединения. Уверен, что форум традиционно станет местом притяжения всех ведущих специалистов отрасли, руководителей энергетических компаний, иностранных официальных лиц, представителей делового, экспертного, медийного сообществ», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков.

Программа РЭН в этом году будет построена по нескольким ключевым направлениям: нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие энергетической отрасли, климатическая повестка, энергобезопасность и другие направления. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание.

В рамках председательства России в БРИКС и в преддверии Саммита БРИКС, который состоится в Казани в октябре этого года, на площадке РЭН-2024 предполагается провести ряд мероприятий, среди которых встреча министров энергетики стран БРИКС, платформа энергетических исследований стран БРИКС, а также Молодежный энергетический саммит БРИКС.

В стартовый день РЭН в третий раз состоится научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога», которая носит прикладной характер и призвана обеспечить коммуникацию инженерного комплекса с научными учреждениями.

Также в рамках РЭН-2024 состоится вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Кроме того, будет проведено награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата.

Завершится программа Российской энергетической недели традиционным Молодежным днем. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут лично задать вопросы профессионалам энергетической отрасли, руководителям предприятий, а также презентовать инициативы и результаты своей работы.

В 2023 году в рамках деловой программы форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе – 2023 приняли участие свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2000 участников.

В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. Организаторами международного форума «Российская энергетическая неделя» являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

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