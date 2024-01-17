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Фонд Росконгресс представил план деловых мероприятий на 2024 год

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Росконгресс

На международной выставке-форуме «Россия» Фонд Росконгресс представил план-график деловых событий на 2024 год.

Презентация состоялась в рамках совместного мероприятия с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ): «Аналитическая работа в рамках главных деловых событий года: итоги 2023 года и перспективы 2024 года»:

«Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития большое внимание уделяет содержательным итогам ключевых мероприятий, которые впоследствии могут успешно использоваться в экономической и образовательной сферах.

Данные материалы готовятся совместно с ведущими научными учреждениями и экспертными центрами страны. Развивая новые онлайн-форматы, Фонд стремится к тому, чтобы максимальное количество людей смогло ознакомиться с аналитическими результатами мероприятий не только во время их проведения, но и за пределами деловых площадок», – подчеркнул заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих.

Результатами работы стали материалы по итогам крупнейших деловых событий – Петербургского международного экономического форума, Петербургского международного юридического форума, Восточного экономического форума и Российской энергетической недели.

«За 2 года нам удалось выстроить системную кросс-функциональную коммуникацию и сегодня уже нашу работу можно разделить на три крупных блока: организация опросов участников деловых мероприятий, подготовка аналитических докладов и проведение экспертных дискуссий. Именно эти инструменты помогают нам не только получить обратную связь и выявить потенциальные «точки роста», а также наметить тенденции на будущие мероприятия», – рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Аналитиками Фонда Росконгресс и приглашенными экспертами было подготовлено свыше 700 аналитических материалов, посвященных оценке и научно-методическому осмыслению содержательных итогов форумов, а также дополняющих повестку проводимых Фондом мероприятий по отдельным особенно важным и актуальным вопросам развития России и других стран мира.

«Наша задача дать читателю в потоке информации надежные «островки», которые могли бы помочь ориентироваться, посмотреть с разных углов на ситуацию и сделать собственные выводы», – первый заместитель Генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Калмыков.

Календарь мероприятий на 2024 год доступен на сайте.

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