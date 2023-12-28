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Эн+ проведет более 120 праздничных мероприятий в дни новогодних каникул

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Depositphotos

С 23 декабря по 8 января компания Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL) организует в Ангарске, Братске, Дивногорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде и Усть-Илимске праздничные мероприятия для детей и взрослых.

Новогодние активности пройдут на 23 площадках центральных городских районов. Ожидается, что мероприятия и локации посетят до нескольких тысяч горожан в каждом городе.

По традиции города будут украшены световыми фигурами от Эн+: в скверах и на площадях установлены световые тоннели и фонари, ели, деревья, медведи, олени. Впервые световые фигуры появятся в Ангарске – сделать необычные фото с инсталляциями в период каникул можно в сквере 177 квартала.

Помимо этого, в шести городах будут открыты построенные на средства компании ледовые городки, где в январские праздники пройдут детские дискотеки, конкурсы и викторины для детей и взрослых. В Братске, Иркутске и Красноярске праздничные активности будут организованы на катках. Здесь состоятся мастер-классы и массовые катания. Для любителей лыжных забегов запланированы праздники «Бросай салат – вставай на лыжи!».

Участники смогут не только показать свою лыжную подготовку на различных дистанциях, но и получить подарки за лучшие карнавальные наряды в костюмированных заездах. А для новичков этого зимнего вида спорта предусмотрены мастер-классы по технике катанию на лыжах, после которых участники смогут уверенно чувствовать себя на лыжне. Для всех гостей предусмотрены интерактивные игры на свежем воздухе, праздничная фотозона, а также горячий чай и сладкие подарки. Подробное расписание мероприятий размещено на сайте проекта.

«Наступает самый долгожданный праздник всех жителей страны – Новый год! И по традиции в период зимних каникул компания Эн+ организует праздничные мероприятия, чтобы сделать это время максимально насыщенным и запоминающимся. Для нас важно организовать семейный досуг интересно, спортивно и познавательно, чтобы каждый смог найти занятие по душе, а теплые воспоминания о новогодних праздниках согревали нас в морозы», — отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Компания Эн+ на протяжении 8 лет организует в городах ответственности новогодние активности, устанавливает световые фигуры, открывает ледовые городки. В дни каникул площадки компании становятся точками притяжения для детей и взрослых. За всё время проведения новогодних праздников мероприятия Эн+ посетили более 100 тыс. горожан.

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