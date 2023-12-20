Больше 730 идей поступило на Форум «Сильные идеи для нового времени»

С начала приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс, подано более 730 идей изо всех регионов России. Задача форума – поиск и поддержка прорывных инициатив и предложений, которые помогут улучшить качество жизни граждан, внедрить в жизнь новые технологии и образовательные программы, поддержать развитие российского бизнеса. На крауд-платформе, куда можно подать свою идеи, зарегистрированы больше 6 тыс. человек.

«Мы рады, что в очередной раз форум оказался очень востребованным среди активных и высокомотивированных граждан из многих регионов нашей страны. Только за последние две недели мы получили более 700 предложений по развитию социальной сферы, поддержке бизнеса, созданию новых технологий. Приглашаем тех, кто еще не присоединился к форуму, подать свою идею в любом виде – от концепта до проработанного проекта. Все предложения пройдут экспертизу, а их авторы получат рекомендации по доработке. Самые перспективные идеи обязательно будут реализованы при поддержке АСИ и партнеров», — заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

Идеи принимаются до 31 января по семи трекам. Больше 220 проектов поступили по направлению «Качество жизни населения» - сейчас оно лидирует по числу заявок. На втором месте – направление «Технологическое развитие» с больше чем 130 идеями, на третьем – направление «Эффективный труд и образование», куда подали свыше 120 решений.

Далее идут направления «Развитие экономики и предпринимательства» (более 110 идей), «Пространство для жизни» (больше 70), «Эффективное государство» (55) и «Экономика данных и цифровые решения» (свыше 40).

Лидером по количеству поданных решений стала Москва (более 90 проектов), на втором месте – Волгоградская область (больше 55), на третьем – Крым (43), следом идет Санкт-Петербург и Ленинградская область (41), первую пятерку замыкает Самарская область (более 25).

Из полученных предложений эксперты форума выберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие из которых представят руководству страны. Ежегодно АСИ, власти регионов, предприниматели и партнеры Форума оказывают поддержку около 1 тыс. инициатив, принимавших участие в форуме.

На конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших» поступило более 830 заявок по пяти направлениям. Принять участие в нем можно до 15 января. Сейчас лидирует номинация «Продукты питания», куда подали больше 280 брендов, второе место занимают «Потребительские товары» (более 235), следом идет «Креатив» (105), «Высокие технологии» (65) и «ИТ» (более 60). Также свыше 80 заявок поступило на специальные номинации конкурса.