Больше половины регионов улучшили свои показатели в рейтинге качества жизни

48 субъектов РФ показали позитивную динамику в рейтинге качества жизни, который ежегодно готовит АСИ. В среднем по стране увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, сократилось время ожидания приема у профильного медицинского специалиста, а также выросла доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Основными выводами рейтинга генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева поделались на совещании с главами субъектов РФ. Итоговый доклад будет представлен президенту РФ в следующем году.

«По результатам рейтинга этого года мы видим устойчивую позитивную динамику. 48 регионов улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году мы фиксировали рост по 55 % всех показателей рейтинга, то сейчас – по 72 %. Например, благодаря развитию цифровых сервисов удалось улучшить процесс записи к профильному врачу. Больше чем на десять дней сократилось среднее время получения статуса инвалидности. В целом по стране увеличилось средняя ожидаемая продолжительность жизни – с 69, 6 до 71,8 лет», – сказала Светлана Чупшева.

При составлении рейтинга оценивались десять направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. Всего в рейтинге качества жизни граждан – 141 показатель.

«Качество жизни – важный фактор для привлечения трудовых ресурсов в регион, а значит и реализации инвестиционных проектов. По результатам прошлогоднего рейтинга мы выявили слабые стороны и сконцентрировали на них свое внимание. Например, по развитию дополнительного образования, трудоустройству инвалидов, повышению доступности поликлиник и качеству работы стационаров, раннему выявлению онкологических заболеваний. За каждым руководителем органа исполнительной власти закрепили персональную ответственность по достижению показателей рейтинга. В итоге мы значительно улучшили ситуацию по этим и другим направлениям», — сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В Новгородской области ведется постоянный мониторинг показателей и результатов Национальных проектов, рейтинга инвестиционной привлекательности и рейтинга качества жизни АСИ, индекса качества городской среды, регионального социального стандарта и стандартов клиентоцентричности.

«Проводится детальный сравнительный анализ всех оценок и показателей, изучаются лучшие практики других регионов, разрабатываются «дорожные карты» по наиболее проблемным моментам», – сказал глава Новгородской области Андрей Никитин.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился с участниками совещания калужским опытом внедрения стандарта. Губернатор отметил, что наша область вошла в число пилотных регионов по реализации проекта. Поддержку в этом оказывает региональная экспертная группа. В ее состав были включены специалисты сфер образования, трудоустройства, социальной защиты, инклюзии. По итогам самообследования региона полностью выполнены мероприятия двух стандартов – «Поддержка добровольческой деятельности» и «Вовлечение граждан в развитие городского пространства».

Глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о развитии института регионального сервисного уполномоченного (РСУ) – еще одного ключевого элемента Национальной социальной инициативы. В этом году технологиям сервис-дизайна в органах государственной власти обучили 18 специалистов областного кадрового центра Иркутской области. В 2024 году запланировано обучение порядка 250 сотрудников подведомственных учреждений сферы здравоохранения, социальной защиты и образования.

«В настоящее время создана команда Регионального сервисного уполномоченного, в которую входят четыре сервис-дизайнера – это специалисты базовых социальных отраслей: здравоохранения, образования, социальной защиты, труда и занятости, обладающие необходимыми знаниями и компетенциями в области социального проектирования. С 2021 года велась работа по семи жизненным ситуациям», – сказал Игорь Кобзев.

В частности, по направлению «получение социального обслуживания на дому» за два года работы показатель уровня клиентской удовлетворенности вырос с 3,5 до 3,7 баллов. Максимальное время, затрачиваемое на получение услуги, составило 8 дней, а минимальное сократилось до трех. Ранее услуга предоставлялась в срок от 14 до 20 дней.