Четвертый форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 26-27 февраля 2024 года. Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.

«Направления, по которым отбираются идеи, несомненно, касаются каждого из нас и требуют новых нестандартных решений. «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения», «Эффективное государство» - в каждой из заявленных номинаций есть свои точки роста, которые можно увидеть, объединив усилия. До 31 января 2024 года мы ожидаем от граждан всех регионов интересные идеи, каждая из которых пройдет экспертизу и получит оценку. Наша задача – оказать всестороннюю поддержку победителям и провести анализ всех проектов», — отметил помощник президента Российской Федерации, председатель Оргкомитета Форума Максим Орешкин.

Сбор идей традиционно проходит на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

«На платформу уже поступило более 500 идей, там зарегистрировались около трех тысяч участников, которые принимают участие в обсуждении всех поступающих предложений. Свою работу начали эксперты, в режиме реального времени они дают рекомендации по докрутке и доработке заявок. Активная работа по генерации идей стартовала в регионах, и в ближайшее время мы ожидаем много перспективных предложений со всей страны», — сказала генеральный директор АСИ, заместитель председателя Оргкомитета Форума Светлана Чупшева.

«Мы видим интерес со стороны граждан и их осознанное и ответственное отношение к инициативам, которые они подают на крауд-платформу. С каждым годом увеличивается не только количество поданных заявок, что говорит о доверии жителей регионов к форуму, но, самое главное, растет качество идей. Они отвечают запросам, которые сегодня есть у федеральных ведомств, у регионов, у других партнеров форума. Более того они способствуют мобилизации гражданского общества вокруг повестки реальных дел и позитивных изменений», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента России форум стал ежегодным.