«Роснефть» оборудовала учебную лабораторию в университете в Якутии

«Роснефть» оборудовала новую учебную лабораторию физико-химического анализа нефти и нефтепродуктов в Северо-Восточном федеральном университете. Лаборатория по своему функционалу максимально приближена к лабораториям, действующим на месторождениях. Современное оборудование будет способствовать повышению качества подготовки квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли и конкурентоспособности молодежи Республики Саха на рынке труда. В Якутии работает крупное дочернее предприятие «Роснефти» – «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Новая лаборатория оснащена хроматографами, инфракрасным спектрометром, приборами для определения товарных свойств нефтепродуктов - рентгенофлуоресцентным анализатором, октанометром, автоклавами и многим другим оборудованием. В лабораторию поставлены реактивы и комплект лабораторной посуды.

Студенты направления «Химическая технология», которые проходят базовый курс, будут выполнять здесь свои учебные лабораторные и выпускные квалификационные работы, осваивать основные приемы химического анализа.

Студенты смогут проводить фундаментальные и прикладные исследования по изучению физико-химических свойств нефти, конденсатов, газов, учиться основным направлениям их переработки, разрабатывать технологии получения низкотемпературных смазочных масел из якутской нефти, синтезировать и изучать газовые гидраты.

Северо-Восточный федеральный университет является вузом-партнером «Роснефти» в сфере подготовки квалифицированных кадров по специальностям, востребованным в нефтегазовой отрасли, проведении научной и инновационной деятельности.

В Мирнинском политехническом институте – филиале университета создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело». Ежегодно студентам базовой кафедры присуждаются корпоративные стипендии за достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов в Якутии. В рамках соглашения между НК «Роснефть» и республикой построен учебный корпус Малой академии наук с интернатом на 100 мест в селе Чапаево Хангаласского района региона, для организации детского досуга оборудованы игровые и спортивные площадки в пяти населенных пунктах республики.

Дочернее предприятие «Роснефти» - «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» на территории республики успешно реализует корпоративную систему непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». В трех городах – Ленске, Мирном и Якутске действуют шесть «Роснефть-классов», где будущих специалистов для нефтегазовой отрасли из числа местных жителей готовят со школьной скамьи.