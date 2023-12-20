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Владимир Путин поручил усовершенствовать механизм целевых отчислений от азартных игр

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Росконгресс

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству России до 30 мая 2024 года подготовить предложения о совершенствовании механизма целевых отчислений на развитие спорта от организаторов азартных игр и контроля за их использованием.

13,8 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений от букмекерской деятельности на развитие спорта получили 123 федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта и три профессиональные лиги по итогам 2022 года. В 2023 году эта сумма должна составить более 17 миллиардов рублей. С 1 января 2024 года размер целевых отчислений от букмекерских компаний увеличится с 1,5 до 2 процентов. Распределением этих средств занимается Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).

«Представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования отношений, связанных с направлением, распределением и расходованием целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, а также с контролем за использованием средств, полученных в виде таких целевых отчислений», – говорится на сайте Кремля.

Также глава государства поручил представить предложения об установлении особенностей распределения и расходования целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что эффективность использования целевых отчисление стало одной из главных тем на дебютном форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», который прошел 2-3 октября в Москве. Организаторами форума стали Министерство спорта Российской Федерации и Единый регулятор азартных игр. Оператором выступила спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». На первом форуме принято решение, что он станет ежегодным.

Еще одним поручением Президента правительству стало принятие поправок об увеличении целевых отчислений от лотерей. Срок исполнения установлен до 30 июля 2024 года.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта», – говорится в одном из пунктов перечня поручений.

На заседании на Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин отметил, что отчисления от лотерей на развитие физкультуры и спорта «должны быть в большем объеме».

Перечень поручений утвержден по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 19 октября 2023 года в Перми.

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