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Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум подвела итоги работы в 2023 году

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Росконгресс

Основные направления работы социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум в 2023 году фокусировались на совершенствовании актуальных решений вопросов социальной повестки и мерах поддержки развития креативных индустрий. Количество проектов по этим направлениям было увеличено кратно.

«Деятельность Социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум отражает те структурные и трансформационные эффекты, которые диктуют необходимость пересмотра привычной практики использования экономических и социальных инструментов. Фонду успешно удалось проявить инициативу и освоить новые направления социальных технологий, сформировать новые тренды в сфере социального и творческого предпринимательства с опорой на собственные силы», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках социокультурного направления деятельности Фонда на Петербургском международном экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме в сотрудничестве с Фондом президентских грантов был проведён «День НКО»: состоялось более 10 полноформатных дискуссий общественно значимой направленности в деловой программе форумов. На ПМЭФ-2023 прошло награждение победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

Общее количество присланных студентами проектов социальной направленности превысило 850, а в сентябре 2023 года стартовал очередной, 6-й сезон конкурса. В рамках деловой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в День региона на международной выставке-форуме «Россия» была проведена пленарная сессия «Инвестиция в человека - инвестиция в будущее. Партнёрство государства, бизнеса и общества», количество просмотров этой трансляции в социальной сети ВКонтакте превысило 100 тысяч.

Количество спикеров превысило 400 человек, а трансляции сесссий социальной направленности увидели более 1,5 миллионов человек.

В направлении работы по тиражированию успешных практик поддержки развития креативных индустрий проведено два Форума Креативного Бизнеса - на ПМЭФ в Санкт-Петербурге и на ВЭФ во Владивостоке. В мероприятиях ФКБ приняли участие свыше 300 российских и международных экспертов. Трансляции сессий в соцсетях набрали более 2 миллионов просмотров. В СМИ было опубликовано свыше 780 постов с упоминанием ФКБ, совокупный охват составил более 58 миллионов человек. В соцсетях совокупная аудитория достигла 18 миллионов.

Впервые подготовленная Фондом Инносоциум деловая программа прошла на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». В Ханты-Мансийске были проведены 4 сессии и кинодиалоги, посвященные развитию этнического кино в мире и в регионах Севера и Арктики. В формате образовательной лаборатории были организованы 3-дневные мастер-классы по разработке фильмов о коренных народах.

Продолжилось расширение проекта по сохранению и развитию культуры коренных малых народов Севера «Душа России. Север». В дни работы ПМЭФ на площадке киностудии «Ленфильм» прошел Международный фестиваль народов Севера «Душа России». Были проведены 14 выставок, свыше 20 мастер-классов, а также 16 кинопоказов от Академии «Дух огня», в числе которых предпремьерный показ фильма «Югорские новеллы». Фонд фокусирует особое внимание на продюсировании проектов, связанных с кинопроизводством. Ученики Школы креативных индустрий Окружного дома народного творчества из Ханты-Мансийска, победившие в детской номинации 21-го Фестиваля кинодебютов «Дух огня», получили возможность снять ролик о фестивале «Душа России» в жанре анимадок. В ходе ВЭФ в Доме «Душа России. Север» проведён питчинг кинопроектов, продемонстрировавший активное развитие регионального кино, состоялся показ фильма о проекте «Душа России. Север», продюсерами которого выступили администрация Югры и Фонд Росконгресс. Дискуссии и демонстрация новых фильмов о культуре КМНС прошли при поддержке Академии «Дух огня».

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» запустил в 2023 году новую номинацию «Молодежь в кадре и за кадром». Результатом внедрения новой концепции продюсирования, основанной на симбиозе искусств и новом прочтении традиционной культуры КМНС с целью развития креативных индустрий регионов, стало этнографическое шоу «Магия края: путешествие по Югре» на главной сцене ВДНХ в дни проведения выставки «Россия». На III-м Конгрессе молодых ученых в ноябре 2023 года Фонд Инносоциум провёл 3 сессии, продвигающие креативную повестку в научной среде, в том числе посвященных документальному научному кино.

«Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум на всех коммуникационных платформах продвигает актуальную социальную повестку и передовой опыт использования культурного наследия в креативных индустриях. Мы фокусируем внимание на изучении реализации наиболее успешных проектов, что необходимо для эффективного развития сферы творческого предпринимательства, что позволят усовершенствовать инициативы, поддерживать устойчивость и жизнеспособность проектов», – отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум.

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