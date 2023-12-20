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В Москве наградили лауреатов премии «Марка №1 в России-2023»

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Пресс-служба премии «Марка №1 в России»

В Москве на главной сцене России, в Государственном Кремлевском дворце, в формате грандиозного гала-концерта, состоялась 25-я церемония награждения лауреатов премии «Марка №1 в России-2023». Грандиозное шоу сопровождалось розыгрышами призов и прекрасной предновогодней атмосферой.

Проводниками зрителей в неповторимую атмосферу праздника, а также в мир музыки, товаров и услуг стали Вячеслав Манучаров и Елена Максимова — именно они задали вечеру душевный и теплый тон.

Когда зрители заняли свои места, перед ними развернулся потрясающий музыкальный марафон. Юрий Антонов, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Группа Dabro, Сосо Павлиашвили, Земляне, Юлия Савичева, Александр Панайотов, Soprano Турецкого, Дмитрий Колдун, Родион Газманов, Евгений Кунгуров, Galibri&Mavik, Макс Лидов, Лада Дэнс, Лариса Гордьера, Александр Шалунов, Группа Сентябрь и многие другие артисты вышли на сцену и подарили зрителям незабываемые выступления.

После награждения победители премии поделись секретами своего успеха.

В номинации «Актриса» награду получила актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме «Вызов», вышедшем на экраны в 2023 году. Снятый в космосе, он стал настоящей сенсацией.

«Мне очень приятно, что я победила в премии. Ведь эта победа — выбор зрителя. Всем молодым актерам, желающим успеха, я бы советовала верить себе и пребывать в любви. А еще — не «звездиться» и не отрываться от людей, зрителя, народа. Как вы заслуживаете внимания зрителя, так и зритель — вашего», — сказала Юлия Пересильд.

Знак качества и признание россиян получили бренды: Инвитро, Септолете Тотал, ZIC, StarLine, MacCoffee, realme, Фирменный пассажирский поезд «Красная стрела», Авторадио, Лента.ру, АИФ, ЭКО-культура, Мясницкий ряд, Бизнес Меню, Вятский, С.С.С.Р, Аскона, ОСНОВИТ, ГАММА, Умка, Сиалор, Филипок, БРОСКО и многие другие.

Станислав Зотин, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (Фирменный пассажирский поезд «Красная стрела»): — Я благодарю всех, кто отдал свой голос за поезд «Красная стрела», и, в первую очередь, наших пассажиров. «Красная стрела» сохраняет статус поезда номер один в стране уже более 90 лет. Уверен, что и дальше она будет оставаться эталоном комфортного железнодорожного путешествия.

Дмитрий Гостев, вице-президент realme Россия, рассказывает: — Премия, которой мы удостоились, очень важна для нас. Я благодарю потребителей за то, что они назвали нас лучшими. Добиться успеха нам помогло следование нашим главным принципам: при производстве смартфонов мы используем самые современные технологии и разработки, обеспечиваем высочайшую надежность устройств и предлагаем яркий дизайн и честные цены.

Мария Бочарова, президент Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура»: — Покупатель выбирает прежде всего вкус. Поэтому мы выбираем для выращивания те сорта, которые имеют самые лучшие вкусовые качества. Все наши сотрудники с удовольствием едят нашу продукцию, потому что на 100% уверены в качестве.

Эльвира Ольгина, Директор по маркетингу ООО «МПЗ Мясницкий Ряд», торговая марка «Мясницкий ряд»: — Наша победа — это результат высокого профессионализма сотрудников компании «Мясницкий ряд» и, конечно, поддержки и доверия со стороны потребителей. Уверена, мы будем и дальше ежедневно радовать вкусными и свежими мясными продуктами. Ведь наш девиз — гарантия вкуса каждый день!

Бренд Askona в этом году победил сразу в двух номинациях. Это «Матрасы для здорового сна» и «Постельные принадлежности (подушки, одеяла для здорового сна)».

— Мы заботимся не только о наших клиентах, но и об окружающей среде. Поэтому запустили инновационный и уникальный в своем роде проект по переработке подушек и матрасов, под девизом «Спите крепче на чистой планете», — рассказывает исполнительный директор розничного бизнеса в России и СНГ группы компаний «Аскона» Владимир Корчагов. — Спасибо, что голосуете за нас!

Впервые на главной сцене страны свои награды в индустрии товаров и услуг для детей получили лауреаты нового проекта «Моя марка №1».

Премия не только отметила достижения компаний, которые предлагают качественную продукцию и услуги для маленьких потребителей, но и открыла двери для молодых талантов, помогла им раскрыть свой потенциал и стремление к новым высотам в творчестве.

Лауреаты впервые вышли на главную сцену страны и получили заслуженные награды.

Лучшим брендом в номинации «Канцелярские товары» стала «ГАММА», получив очередное подтверждение признания потребителей и оказавшись в компании крупнейших игроков российского рынка товаров и услуг.

— Секрет успеха прост: мы очень любим наш продукт, мы делаем его с душой и заботой о нашем клиенте. А среди них, как самые маленькие — детки, так и профессионалы, чьи полотна будут жить веками, — отметили в АО «Гамма»

Алексей Ракушин, директор ООО «Белая Мануфактура» (бренд «УМКА») рассказывает: — Хочу сказать всем родителям: самое главное, что нужно дарить своим детям — это любовь. Именно родительская любовь позволит им заложить основы своей будущей счастливой жизни. А бренд «УМКА» возьмет на себя все ваши домашние хлопоты. Спасибо вам за доверие к нашей продукции!

По мнению потребителей, награды удостоился «Сиалор». Территориальный менеджер производственной фармацевтической компании «Обновление» (Renewal) Артем Маринченко: — Получение столь высокой награды означает, что мы сумели соответствовать запросам наших потребителей. Премия нас не только радует, но и мотивирует на создание новых качественных препаратов. Спасибо вам, наши дорогие покупатели, желаю всем крепкого здоровья!

Генеральный директор «Технолюкс» (бренд «Филипок») Жанна Таратова: — Название «Филипок» появилось благодаря одноименному рассказу Льва Толстого про мальчика, который очень хотел учиться в школе и не испугался ходить туда по морозу. Дети любят подолгу гулять на улице, а наши валенки не дают им замерзнуть. Спасибо, что выбираете нас!

В номинации «Семейное познавательное пространство» абсолютное большинство респондентов назвали «Москвариум» — самый крупный в России океанариум, расположенный на ВДНХ.

— Мы благодарим всех, кто за нас голосовал на премии. Получить такую награду для всей нашей команды – это гордость и честь. А также подтверждение качества нашей работы, — сказала руководить центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.

В номинации «Детский творческий коллектив» (Москва и Московская область) лучшим стал творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско».

По словам Ангелины, в наше время родители все менее амбициозны относительно творческого будущего своих детей. А дети же, наоборот, хотят иметь в своей жизни больше творчества: — Подростки просят убедить родителей — разрешить выбрать творческую профессию. Я бесконечно радуюсь тому, что в «Броско» приходят именно такие родители --неординарные, увлеченные и понимающие. Творчество — это дивиденды и вложение в будущее детей, семьи и нашей страны! Только избранные родители это понимают. Такую семью и объединяет «Броско»!

Церемония награждения «Марка №1 в России» — это не только премия, но и праздник музыки, который объединяет артистов, лауреатов и зрителей в едином эмоциональном пространстве. Она показывает, что музыка способна вдохновлять, радовать и сближать людей, и является одним из самых важных искусств в нашей жизни.

Кремлевский гала-концерт, в ходе которого чествовали победителей национального конкурса лучших производителей товаров и услуг «Марка №1 в России», смотрите 7 января 2024 года на канале ТВ Центр.

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