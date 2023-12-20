Президент России направил приветствие участникам, организаторам и гостям Премии «Вызов»

19 декабря в Москве, в ЦВЗ «Манеж», состоялась первая церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Лауреатами стали выдающиеся современные ученые, добившиеся прорывных успехов в области технологий будущего. С приветствием к участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии обратился президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня мы чествуем первых лауреатов этой награды — талантливых, увлеченных, наделенных огромным созидательным потенциалом людей — смелых энтузиастов и новаторов. Их выдающиеся достижения стали настоящим прорывом в развитии приоритетных направлений отечественной науки, инженерной мысли, ярким примером подвижнического служения избранному делу», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что «в последнее время, в условиях глобальных изменений, масштабного обновления всех отраслей экономики, сельского хозяйства, социальной сферы, инфраструктуры, государственного управления — исключительно важно, чтобы перспективные открытия и разработки российских ученых, исследователей, конструкторов как можно быстрее внедрялись в практическую деятельность, содействовали укреплению нашего технологического суверенитета, обеспечению безопасности государства, повышению качества жизни граждан».

Владимир Путин также поздравил лауреатов премии, пожелал успехов и реализации намеченных планов.

Об учреждении премии в области будущих технологий «Вызов» впервые было объявлено в июле 2023 года в рамках Форума будущих технологий, организованном фондом Росконгресс. В рамках форума на закрытой встрече с учеными идея премии была представлена президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По итогам форума президент поручил учредить премию за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий (Пр-1743 от 3 сентября 2023 года).

Национальная премия в области будущих технологий «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Миссия премии — сформировать стремление молодого поколения связать свою жизнь с наукой и технологиями в нашей стране. Учредителем премии является Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» совместно с Газпромбанком при поддержке правительства Москвы и фонда Росконгресс. Генеральным партнером премии выступает Госкорпорация «Росатом». Генеральный информационный партнер — Первый канал.

Планируется, что в 2024 году при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации Премия выйдет на международный уровень: награду будут присуждать в том числе иностранным ученым. К участию пригласят ученых, работающих в сфере технологий будущего по всему миру.