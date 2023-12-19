«Роснефть» провела ежегодную конференцию по вопросам нефтегазохимического комплекса

Столичный проектный институт «Роснефти» традиционно выступил организатором 16-й научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса», которая состоялась в Москве. Ежегодно в масштабном мероприятии принимает участие более 500 ведущих представителей нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей России.

В ходе Конференции делегаты рассмотрели и оценили текущее положение в отрасли, обсудили векторы развития технологических процессов нефтепереработки и нефтегазохимии, а также смежных дисциплин, без которых невозможно функционирование предприятий.

Представители дочерних предприятий компании рассказали о достижениях в области разработки и производства катализаторов для нужд отрасли, а также об опыте внедрения инструментов 3D-моделирования и автоматизации основных технологических процессов.

В рамках конференции также работала Научная школа молодых ученых, тематика которой охватила широкий круг вопросов, связанных с одним из приоритетных направлений Стратегии «Роснефть-2030» - возможностью и перспективностью использования низкоуглеродных технологий в разрезе нефтегазоперерабатывающего комплекса.