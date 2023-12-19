Форум «Сильные идеи для нового времени»: определены семь направлений для подачи заявок

АСИ и Фонд Росконгресс принимают заявки на Форум «Сильные идеи для нового времени» (СИНВ). Его цель – найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы.

Идеи можно подать до 31 января 2024 года на крауд-платформе Форума. Эксперты выберут из них топ-1000 и топ-100 инициатив, лучшие из которых в марте презентуют руководству страны. Порядка 1 тыс. лучших проектов ежегодно получают поддержку от АСИ, администраций регионов, бизнеса и партнеров Форума.

Инициативы принимаются по семи тематическим блокам, первый из которых - «Качество жизни населения».

«Мы ждем проекты, связанные с поддержкой семей и материнства, улучшением качества жизни всех возрастов, инклюзией и развитием здравоохранения. Темы направления затрагивают практически всю жизнь человека: рождение ребенка, школа, взросление, создание семьи, старость. Любой человек может зарегистрироваться и подать свою идею, на какой бы стадии готовности она ни была, ведь важна каждая из них. Эксперты будут давать рекомендации, а участие в марафоне по личной эффективности в январе поможет доработать проект. Именно ваша идея может повлиять на положительные изменения в родном городе, регионе и стране», - заявила куратор направления «Качество жизни населения» Екатерина Жиганова.

Проекты, нацеленные на развитие туристического потенциала регионов и городов, а также улучшения жизни горожан, ждут в блоке «Пространство для жизни».

«Вопросы развития городской среды и туризма напрямую связаны с качеством жизни людей. На государственном уровне ведется колоссальная работа: это и конкурс малых городов и исторических поселений, и грантовая поддержка на создание модульных некапитальных средств размещения. Идеи, полученные на форуме, помогают нам правильно расставить акценты, очертить фокус тех вопросов, которые волнуют бизнес, профессиональное сообщество и жителей, а также выявить проекты, которые имеют высокий потенциал для развития», - отметила куратор направления «Пространство для жизни» Ольга Захарова.

Решения и идеи, которые помогут гражданам получить необходимые навыки и умения для построения успешной карьеры, можно подать по направлению «Эффективный труд и образование».

«Мы ожидаем идеи разной степени зрелости по обеспечению квалифицированными кадрами экономики страны, развитию карьеры через обучение в течение всей жизни и участию в профессиональных сообществах, а также сервисы по развитию кадрового потенциала сотрудников компаний, рынка труда, новых форм занятости. Идею может подать абсолютно любой человек, у которого есть видение механик по повышению качества образования или роста благосостояния граждан через их карьерное развитие. Мы стремимся, чтобы успешно реализованных идей в России становилось как можно больше», - сообщил куратор направления «Эффективный труд и образование» Роберт Уразов.

Проекты, нацеленные на стимулирование предпринимательской активности и развитие бизнеса, принимаются по направлению «Развитие экономики и предпринимательства».

«Развитие предпринимательской инициативы - крайне важный аспект развития всей страны. Мы ждем на конкурс проекты, которые смогут могут не просто поддержать предпринимателей, а стимулировать их постоянный рост и развитие. Мы заинтересованы в создании модели устойчивого развития, которая может быть наиболее востребована в России и наилучшим образом распределит роли между бизнесом, обществом и государством для повышения качества жизни граждан», - рассказал куратор направления «Развитие экономики и предпринимательства» Сергей Черкасов.

Инициативы по развитию цифровой сферы России ожидают заявок в блоке «Экономика данных и цифровые решения».

«Мы ждем актуальные идеи по разработке новых цифровых сервисов или усовершенствованию уже существующих, которые помогут развитию нашей страны. Форум позволит активизировать процесс внедрения инновационных технологий и решений, которые ускорят и улучшат позитивные изменения в различных сферах жизни. Участие в форуме предполагает поддержку и сотрудничество со стороны различных стейкхолдеров – правительственных организаций, бизнеса, научных кругов и гражданского общества. Работая вместе, мы можем создать устойчивые сети взаимопомощи и партнерства, которые помогут участникам форума реализовать свои идеи и в конечном счете достичь успеха», - сообщил куратор направления «Экономика данных и цифровые решения» Михаил Дубцов.

Решения, которые помогут гражданам проще и быстрее получать государственные услуги, можно подать по направлению «Эффективное государство».

«Сегодня у вас есть уникальная возможность оказать влияние на принимаемые в стране решения, подать свои идеи для формирования эффективного государства будущего и получить поддержку для их реализации. Мы ищем активных, профессиональных и патриотически настроенных граждан, которые предложат свои программы и решения по повышению эффективности госуправления, совершенствованию получения государственных и муниципальных услуг. Мы ждем идеи, которые повысят качество взаимодействия власти и общества, будут способствовать подготовке кадров в сфере госуправления. Также мы будем рады поддержать перспективные законодательные инициативы. Предложения могут быть разной степени проработки - от идеи до уже имеющегося продукта или успешной практики, главное, чтобы они были нацелены на развитие России», - подчеркнул куратор направления «Эффективное государство» Антон Ранюшкин.

Лучшие идеи по обеспечению технологического суверенитета России ожидаются в блоке «Технологическое развитие».

«Мы ждем от участников форума «Сильные идеи для нового времени» идеи, инициативы и проекты, которые позволят максимально быстро решить задачи технологического суверенитета России и создать современную критическую инфраструктуру для следующих поколений. Среди тематик направления особенно важны суверенные решения в сфере космических технологий, дронов, биотехнологий, энергетики, а также идеи по развитию венчурного рынка и привлечению инвестиций в высокотехнологичные производства. Лучшие идеи попадут на «радары» НТИ и экосистемы венчурных фондов с потенциалом стать портфельными проектами. Инициативы можно будет продвинуть на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024», - подчеркнул куратор направления «Технологическое развитие» Андрей Силинг.