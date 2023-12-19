Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Форум «Сильные идеи для нового времени»: определены семь направлений для подачи заявок

close
100%
Росконгресс

АСИ и Фонд Росконгресс принимают заявки на Форум «Сильные идеи для нового времени» (СИНВ). Его цель – найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы.

Идеи можно подать до 31 января 2024 года на крауд-платформе Форума. Эксперты выберут из них топ-1000 и топ-100 инициатив, лучшие из которых в марте презентуют руководству страны. Порядка 1 тыс. лучших проектов ежегодно получают поддержку от АСИ, администраций регионов, бизнеса и партнеров Форума.

Инициативы принимаются по семи тематическим блокам, первый из которых - «Качество жизни населения».

«Мы ждем проекты, связанные с поддержкой семей и материнства, улучшением качества жизни всех возрастов, инклюзией и развитием здравоохранения. Темы направления затрагивают практически всю жизнь человека: рождение ребенка, школа, взросление, создание семьи, старость. Любой человек может зарегистрироваться и подать свою идею, на какой бы стадии готовности она ни была, ведь важна каждая из них. Эксперты будут давать рекомендации, а участие в марафоне по личной эффективности в январе поможет доработать проект. Именно ваша идея может повлиять на положительные изменения в родном городе, регионе и стране», - заявила куратор направления «Качество жизни населения» Екатерина Жиганова.

Проекты, нацеленные на развитие туристического потенциала регионов и городов, а также улучшения жизни горожан, ждут в блоке «Пространство для жизни».

«Вопросы развития городской среды и туризма напрямую связаны с качеством жизни людей. На государственном уровне ведется колоссальная работа: это и конкурс малых городов и исторических поселений, и грантовая поддержка на создание модульных некапитальных средств размещения. Идеи, полученные на форуме, помогают нам правильно расставить акценты, очертить фокус тех вопросов, которые волнуют бизнес, профессиональное сообщество и жителей, а также выявить проекты, которые имеют высокий потенциал для развития», - отметила куратор направления «Пространство для жизни» Ольга Захарова.

Решения и идеи, которые помогут гражданам получить необходимые навыки и умения для построения успешной карьеры, можно подать по направлению «Эффективный труд и образование».

«Мы ожидаем идеи разной степени зрелости по обеспечению квалифицированными кадрами экономики страны, развитию карьеры через обучение в течение всей жизни и участию в профессиональных сообществах, а также сервисы по развитию кадрового потенциала сотрудников компаний, рынка труда, новых форм занятости. Идею может подать абсолютно любой человек, у которого есть видение механик по повышению качества образования или роста благосостояния граждан через их карьерное развитие. Мы стремимся, чтобы успешно реализованных идей в России становилось как можно больше», - сообщил куратор направления «Эффективный труд и образование» Роберт Уразов.

Проекты, нацеленные на стимулирование предпринимательской активности и развитие бизнеса, принимаются по направлению «Развитие экономики и предпринимательства».

«Развитие предпринимательской инициативы - крайне важный аспект развития всей страны. Мы ждем на конкурс проекты, которые смогут могут не просто поддержать предпринимателей, а стимулировать их постоянный рост и развитие. Мы заинтересованы в создании модели устойчивого развития, которая может быть наиболее востребована в России и наилучшим образом распределит роли между бизнесом, обществом и государством для повышения качества жизни граждан», - рассказал куратор направления «Развитие экономики и предпринимательства» Сергей Черкасов.

Инициативы по развитию цифровой сферы России ожидают заявок в блоке «Экономика данных и цифровые решения».

«Мы ждем актуальные идеи по разработке новых цифровых сервисов или усовершенствованию уже существующих, которые помогут развитию нашей страны. Форум позволит активизировать процесс внедрения инновационных технологий и решений, которые ускорят и улучшат позитивные изменения в различных сферах жизни. Участие в форуме предполагает поддержку и сотрудничество со стороны различных стейкхолдеров – правительственных организаций, бизнеса, научных кругов и гражданского общества. Работая вместе, мы можем создать устойчивые сети взаимопомощи и партнерства, которые помогут участникам форума реализовать свои идеи и в конечном счете достичь успеха», - сообщил куратор направления «Экономика данных и цифровые решения» Михаил Дубцов.

Решения, которые помогут гражданам проще и быстрее получать государственные услуги, можно подать по направлению «Эффективное государство».

«Сегодня у вас есть уникальная возможность оказать влияние на принимаемые в стране решения, подать свои идеи для формирования эффективного государства будущего и получить поддержку для их реализации. Мы ищем активных, профессиональных и патриотически настроенных граждан, которые предложат свои программы и решения по повышению эффективности госуправления, совершенствованию получения государственных и муниципальных услуг. Мы ждем идеи, которые повысят качество взаимодействия власти и общества, будут способствовать подготовке кадров в сфере госуправления. Также мы будем рады поддержать перспективные законодательные инициативы. Предложения могут быть разной степени проработки - от идеи до уже имеющегося продукта или успешной практики, главное, чтобы они были нацелены на развитие России», - подчеркнул куратор направления «Эффективное государство» Антон Ранюшкин.

Лучшие идеи по обеспечению технологического суверенитета России ожидаются в блоке «Технологическое развитие».

«Мы ждем от участников форума «Сильные идеи для нового времени» идеи, инициативы и проекты, которые позволят максимально быстро решить задачи технологического суверенитета России и создать современную критическую инфраструктуру для следующих поколений. Среди тематик направления особенно важны суверенные решения в сфере космических технологий, дронов, биотехнологий, энергетики, а также идеи по развитию венчурного рынка и привлечению инвестиций в высокотехнологичные производства. Лучшие идеи попадут на «радары» НТИ и экосистемы венчурных фондов с потенциалом стать портфельными проектами. Инициативы можно будет продвинуть на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024», - подчеркнул куратор направления «Технологическое развитие» Андрей Силинг.

Картина дня
«Жизнь так изменилась, что мне переводят с русского»: Владимир Зеленский подвел итоги года
Зеленский: Генштаб и Залужный просят призвать еще 500 тыс. человек
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
В России изменились правила перевозки детей в самолетах. Теперь их нельзя посадить отдельно
В Генпрокуратуре России заявили об изменении правил перелета пассажиров с детьми
В США заявили, что добиваются не прекращения огня в Газе, а гуманитарных пауз
Румынская оппозиция освистала в парламенте премьер-министра страны
Полиция Испании задержала несовершеннолетних радикалов, готовящих теракт
Суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии
Новости и материалы
«Манчестер Сити» сыграет в финале клубного чемпионата мира
Миранчуку посоветовали покинуть «Аталанту»
Путин рассказал, что спецслужбы РФ сделали в новых регионах
Путин заявил, что Киев открыто встал на путь государственного терроризма
Ретейлеры призвали россиян до 24 декабря купить подарки на Новый год
В США назвали Путина геополитическим победителем года
Ученые заявили, что ИИ может предсказывать продолжительность жизни человека
Сменившая гражданство дочь Тутберидзе выступит на чемпионате Европы
Стало известно, когда Франция начнет обучение украинских пилотов
Путин потребовал более активно защищать экономические интересы РФ
Путин: попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в РФ надо жестко пресекать
Байден чертыхнулся на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона
Дворкович рассказал о достижениях ФИДЕ под его руководством
Дворкович назвал ФИДЕ и ФШР партнерами
Украинка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой из-за угроз
Путин высказался об охране границ России
Герой России Кудинов рассказал о подробностях боя с украинскими танками
Зеленский выступил против мобилизации женщин
Все новости
Путин поручил проверить видеоигры на соответствие российским законам
В Россию поставили первую партию яиц из Азербайджана
Правнук Сталина назвал настоящую дату рождения вождя
В Госдуме объяснили, за какую поддержку России будут выдавать ВНЖ иностранцам
«Хрена с два, а не ни дюйма на Восток». Путин рассказал, хочет ли Россия воевать с Западом
Путин: спецоперация выявила проблемы, нужно перестроить работу связи и разведки
«Попытка дожать уличным путем»: грозит ли Сербии цветная революция
Политолог Лукьянов не видит предпосылок для «майдана» после протестов в Сербии
Умер «Пухляш» из клипа Little Big
Украина планирует мобилизовать еще полмиллиона человек. Военная операция на Украине, день 664-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 664-й день
Завод ПСМА в Калуге возобновил работу. Что на нем собирают
В Калуге началась сборка автомобилей на заводе ПСМА Рус
«Главные события СВО еще впереди»: закончится ли конфликт с Украиной к 2026 году?
Полковник Ходаренок: главные события операции РФ на Украине еще впереди
Правило No Russia и заморозка активов: каким получился «алмазный» пакет санкций ЕС
Евросоюз в 12-м пакете санкций запретил реэкспорт в Россию
Куда россиянам поехать на новогодние каникулы — и сколько это будет стоить
Тревел-эксперт Маркелов: дешевле всего провести Новый год на море можно в Египте
На соревнованиях в Первоуральске 14-летний боксер погиб из-за травмы головы
14-летний боксер в Первоуральске умер из-за повреждения мягких тканей черепа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами