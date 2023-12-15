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Стали известны итоги работы мероприятий ПМЭФ в Индии

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Алексей Даничев/РИА Новости

Серия мероприятий в Дели, Мумбаи и Бангалоре была проведена в рамках подготовки ПМЭФ 2024 года. В ходе встреч обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте Форума. В выездных сессиях приняли участие более 150 представителей ведущих компаний и СМИ Республики Индия.

«В 2023 году одна из самых многочисленных делегаций на ПМЭФ была из Республики Индия и прошедшая серия выездных мероприятий показала, что тенденция роста взаимного бизнес-интереса продолжается», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Ключевым событием стала сессия «ПМЭФ 2024: деловое сотрудничество во имя улучшения качества жизни», состоявшаяся 13 декабря в Мумбаи. Среди спикеров - Генеральный Консул РФ в Мумбаи Алексей Суровцев, президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, вице-консул, глава Российского центра науки и культуры в Мумбаи Елена Ремизова, а также управляющий директор Khemka Global Ашиш Хемка и президент Всеиндийской ассоциации промышленности (AIAI) Виджай Калантри.

Участники обсудили роль финансовой, промышленной и гуманитарной отраслей в процессе инновационного развития общества и повышения качества жизни. В рамках мероприятия спикеры оценили свой вклад в долгосрочное партнерство России и Индии, а также рассказали о перспективах российско-индийского сотрудничества в новых условиях глобального мира.

«Межгосударственные отношения России и Индии основаны на взаимном доверии и уважении. Большое значение в расширении сотрудничества имеют российско-индийское бизнес-сообщество и реализация совместных стратегических проектов. Сегодня мы видим явный интерес как российских компаний в выходе на индийский рынок, так и стремление индийского бизнеса занять свою перспективную нишу в российской экономике. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества чрезвычайно высок и наша задача поддерживать необходимые условия для его реализации», - отметил Генеральный консул Российской Федерации в Мумбаи Алексей Суровцев.

Глава российского центра науки и культуры в Мумбаи Елена Ремизова рассказала, что хорошим примером сотрудничества в гуманитарной сфере между Россией и Индией является развитие партнерских отношений в области киноиндустрии. Все больше российских и индийских компаний рассматривают варианты совместного производства кинофильмов. За два прошедших года интерес индийских продюсеров к России увеличился, в тоже время в Индии исторически и традиционно высок интерес публики к российскому кинематографу. Эта ситуация способствует продолжению политики расширения межкультурных связей России и Индии.

«Сотрудничество российско-индийского промышленного комплекса – это, в первую очередь, взаимовыгодный обмен технологиями. Мы видим большой потенциал развития партнерства между промышленными компаниями России и Индии. Сегодня важно перенимать опыт не только в подходе к ведению бизнеса и автоматизации процессов, но и в вопросах социальной поддержки населения территорий присутствия промышленных компаний. Одной из платформ для обсуждения и кооперации российско-индийского промышленного бизнеса выступает Петербургский международный экономический форум, на котором ежегодно присутствуют лидеры отрасли и ключевые региональные игроки», — сказал президент Всеиндийской ассоциации промышленников (AIAI) Виджай Калантри.

Участники дискуссии обсудили также логистические возможности расширения отношений между Российской Федерацией и Индией. В современных условиях существуют два основных логистических пути: воздушный коридор Дели-Москва и морские транспортные коридоры, благодаря которым судна доставляют торговые грузы в порты Владивостока, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

«Выстраивание индийско-российского коммуникационного пространства позволяет нашим странам создавать интегрированные бизнес-проекты, приносящие взаимную выгоду каждой из сторон. Это позиция служит не только укреплению отношений, но и значительному продвижению индийских производителей. Возможности ПМЭФ позволяют расширить межгосударственные контакты, увеличить объемы торговли и усилить стратегический характер российско-индийских отношений», - прокомментировал президент Индийской палаты международного бизнеса (ICIB) Манприт Сингх.

Петербургский международный экономический форум – это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. Среди участников форума – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительства, министры, руководители среднего и малого бизнеса. ПМЭФ-2024 состоится 5-8 июня.

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