«Роснефть» ввела в эксплуатацию новую лабораторию на Кондинском месторождении

Компания «Конданефть» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») ввела в эксплуатацию новую химико-аналитическую лабораторию на Кондинском месторождении. Производственная мощность объекта рассчитана на 130 тыс. испытаний в год, что обеспечит контроль качества нефти и газа, поступающих с месторождений Эргинского кластера.

В здании лаборатории общей площадью более 350 м2 оснащены аналитические залы для проведения испытаний углеводородного сырья. Современное автоматизированное оборудование позволяет проводить все необходимые испытания и оперативно получать достоверные результаты по ключевым показателям качества нефти и газа, среди которых — определение массовой доли воды, механических примесей, концентрации солей, плотности, вязкости, компонентного состава газа и др.

Создание дополнительных рабочих мест и применение высокопроизводительного оборудования позволяет увеличить производственную программу лаборатории и сократить время проведения испытаний.

В состав лаборатории также входит склад для хранения реактивов, оборудования и материалов для бесперебойного проведения испытаний. Специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают оценку качества нефти и газа, проверяя их на соответствие действующим стандартам «Роснефти» и нормативным документам.

В здании лаборатории созданы условия для комфортной и безопасной работы персонала, оно оснащено современным системами для обеспечения всех требований промышленной и экологической безопасности.