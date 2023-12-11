Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Россияне рассказали, какие модели сервисных подписок их интересуют

close
100%
Depositphotos

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, как изменилось их отношение к подпискам, сколько платят за них и как в 2023 году. Результаты показывают, что они остаются популярными, многие респонденты предпочитают гибкие модели оплаты и стали более избирательными.

Опрос показал, что в 2023 количество постоянных подписчиков на аудио- и видеосервисы увеличилось на 27%, еще у 42% осталось прежним, по сравнению с 2022 годом. 12% респондентов сообщили, что у них стало меньше подписок, а 19% не пользуются ими постоянно.

При этом у 41% в постоянном пользовании только одна активная подписка (включая мультисервисные), у 31% – две, у 15% – три, у 13% – 4 и более.

При ответе на вопрос об ежемесячных затратах на сервисы, большинство респондентов (43%) назвали сумму от 100 до 200 рублей, 24% выбрали вариант от 200 до 400 рублей. 19% сообщили, что тратят более 600 рублей в месяц, 14% – от 400 до 600 рублей.

Самыми необходимыми подписками 43% пользователей назвали видеоплатформы, 28% – различные услуги и сервисы, 22% – аудиостриминги (с музыкой, подкастами), 7% – библиотеки электронных книг.

Большинству опрошенных (63%) удобно оплачивать подписки раз в месяц. 28% предпочитают продлевать их раз в год, 6% – раз в три месяца, 3% – раз в полгода.

Отвечая на вопрос о моделях оплаты, более половины участников опроса (57%) предпочитают оплачивать отдельно каждый из сервисов, а 22% указали, что их подписки уже входят в тарифный план на интернет/ТВ/мобильную связь. 21% респондентов выбирают мультисервисные предложения, когда в один «пакет» входит несколько подписок.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 ноября по 7 декабря 2023 года, охват составил 275 250 интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.

Картина дня
«Изменение баланса сил в Черном море»: чем грозят планы Киева воссоздать боеспособный флот
Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море
Военная операция на Украине, день 656-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 656-й день
В центре Екатеринбурга загорелся торговый центр
Автомобили Lada получат новую коробку передач
Ребенок поскользнулся на школьной лестнице и сломал позвоночник
ВМФ РФ будут переданы три ракетоносца типа «Борей А»
Российские средства ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ
Новости и материалы
Верховный суд Индии поддержал отмену статуса штата Джамму и Кашмир
Путин сообщил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена
Александр Серов тратит на внуков полмиллиона рублей в месяц
Экс-игрок «Локомотива» рассказал, что нужно клубу для борьбы за топ-3 РПЛ
Киев договорился с Варшавой по поводу открытия границы
Минпромторг объяснил изменения на рынке лекарств
«Чебурашка» вошел в топ-10 популярных на Украине фильмов
Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» скоро заступят на вахту
В Таиланде арестовали мужчину, пытавшегося вывезти мелких животных в своем нижнем белье
В Финляндии продлили срок задержания экс-командиру ДШРГ «Русич»
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей
Украинская армия потеряла до 200 солдат на одном из направлений
Швеция анонсировала выделение нового пакета помощи Украине
Россиянка рассказала, как засудила мужа за домашнее насилие
География экспорта российской пшеницы расширилась до 67 стран
У пассажира остановилось сердце на борту самолета летевшего из Москвы
Дом Вилли Вонки с облаками из ваты выставили на аренду
Владимир Девятов купил 15-летнему сыну квартиру
Все новости
ЦИК России сообщил о получении уведомления о собрании группы по выдвижению Путина
Выборы президента РФ пройдут и в новых регионах России
«Заменят на украинского Пилсудского». Почему на Западе собираются убрать Зеленского
СВР: лидеры стран ЕС недовольны работой Зеленского и хотят его заменить
Милонов о прошении убийцы Старовойтовой на УДО: «пусть с ним поступят по закону»
Пранкеры Вован и Лексус разыграли писателя Дмитрия Быкова
20 лет колонии строгого режима. Челентано добавили срок за убийство Филиппа
Суд приговорил красноярского экс-депутата Быкова к 12 годам по делу об убийстве
«Я не стал другим»: Андрею Макаревичу* — 70
«Ставки очень высоки». На Украине считают, что страна готова стать членом ЕС
Глава МИД Украины Кулеба: мы готовы попрыгать и сплясать ради вступления в ЕС
«Попадают в созависимые отношения»: почему не надо заставлять ребенка делиться игрушками
Психолог Романив: дети, которых заставляют делиться, чаще нарушают чужие границы
Фуфломицин и морские свинки: почему лекарство Коха от туберкулеза оказалось хуже болезни
Первооткрыватель возбудителя туберкулеза Роберт Кох родился 180 лет назад
«Денег нет». Одиозный либертарианец Хавьер Милей стал президентом Аргентины
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
«Недовольство и критика». О чем говорили почти час Путин и Нетаньяху
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
«Ребенка кто-то зомбировал». Арестовали отца Алины, стрелявшей в брянской школе
Суд завел против отца стрелявшей в школе девочки дело о доведении до суицида
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами